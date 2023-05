Un sector del PP reprocha el “esperpento” en Sol: “A un ministro no le das codazos”

El PP ha respaldado formalmente a Isabel Díaz Ayuso en su pulso con el Gobierno central, personificado en el ministro Félix Bolaños. “Es necesario que Pedro Sánchez desautorice inmediatamente a su ministro y que el Gobierno pida disculpas a los madrileños”, afirman fuentes autorizadas de Génova, que tachan de “lamentable” el episodio ocurrido el 2 de mayo en la Puerta del Sol.

En la dirección nacional de la formación son conscientes de que, hoy por hoy, la única mayoría absoluta que está “prácticamente asegurada” es la de Ayuso, que busca en su choque con el Ejecutivo consolidarla. “Si consigue la mayoría absoluta, que utilice la estrategia que considere oportuna”, precisan las fuentes consultadas. Es conocido que Alberto Núñez Feijóo no comparte el estilo de la líder madrileña pero que la deja hacer y ha evitado siempre el choque directo con ella, a diferencia de Pablo Casado.

Aun así, y pese a entender la razón de la estrategia, un sector del partido ve lo ocurrido entre Ayuso y Bolaños “un esperpento” que se tendría que haber evitado. “En mi opinión, no se tendría que haber llegado a esa situación, a la vista de todos. El problema fue de origen y las cosas de protocolo se solucionan en privado. Además, se ha tensionando a unos equipos que no tienen por qué exponerse”, en palabras de un líder territorial, en conversación informal con este diario.

“Si un ministro va a tu casa, no le das codazos”, resume un destacado cargo del PP, también manteniendo el off the record. Y es que las voces discrepantes tienen claro que la posición oficial es de apoyo total a Ayuso y de ahí que eviten hacer más ruido del necesario.

“Bolaños fue a provocar y a reventar el acto”, ha asegurado la presidenta de la Comunidad en una entrevista este miércoles en la Cadena SER. Según añadió, el ministro acudió sin estar invitado para “presidirlo”.

En dicha entrevista, Ayuso ha defendido que "en los actos institucionales de los gobiernos autonómicos no suele haber ministros" y que si Bolaños hubiera querido ser invitado "así hubiera sido".

La presidenta regional ha lamentado que se haya intentado usar el Dos de Mayo "como una fiesta nacional" en lugar de autonómica y cree que se trata de una artimaña de Sánchez para generar una nueva polémica con el gobierno que ella preside a escasas semanas de las elecciones municipales y autonómicas. "Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos", ha señalado.

Más allá del escándalo vivido en Sol, lo que también se extiende en las distintas estructuras del partido es la “dificultad” de Feijóo para marcar la agenda si Ayuso “hace una de las suyas”, según la reflexión de otro candidato a los comicios de mayo.

“Ya le pasó a Pablo -Casado-. Si ella habla, se lleva los titulares. La diferencia es que Feijóo la está dejando hacer. Si gana por absoluta, objetivo conseguido. En caso contrario, pues ya se verá”, remata.