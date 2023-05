Barceló detiene a Ayuso en directo cuando menciona la Cadena SER: "Por cierto..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado este miércoles por los micrófonos de la Cadena SER, donde ha sido entrevistada por Àngels Barceló un día después del bloqueo al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en los actos del Dos de Mayo.

La mandataria madrileña ha justificado lo ocurrido con el titular de Presidencia indicando que se trataba de un acto de carácter autonómico y que el ministro quiso acudir sin estar invitado y con la intención de "presidirlo". También ha asegurado que "Bolaños fue a provocar y a reventar el acto".

Precisamente, durante la entrevista ha tenido lugar un momento llamativo en el que la directora de 'Hoy por hoy' ha detenido a Ayuso para hacerle una suerte de recordatorio o apunte, mientras ella empleaba un símil para reforzar sus argumentos sobre lo sucedido en Sol.

La directora de 'Hoy por hoy', Àngels Barceló; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cadena SER

Barceló: "Por cierto..."

En este sentido, la periodista de la SER había planteado a Ayuso si "¿puede una comunidad autónoma ningunear a un ministro?", cuestión a lo que la mandataria madrileña ha respondido con otra pregunta. "¿Y si vienen los 22 [ministros y ministras]? No vamos faltos de ministros...".

Acto seguido, Àngels Barceló le ha recordado a Ayuso que "no estaban los 22, sólo había dos [ministros, Robles y Bolaños]". Entonces, la presidenta autonómica ha planteado que "es como si yo decido que mañana me presento aquí en la Cadena SER y vuelvo a venir a un acto...". Y en ese momento, la periodista le ha lanzado un guante en tono crítico.

Así, Barceló le ha deslizado que "ojalá viniera [a la Cadena SER] más veces, por cierto...". Ayuso ha contestado automáticamente, explicando que "yo intento acudir a todos los medios donde se me invita, cosa que no hacen todos los políticos". La también presidenta del Partido Popular de Madrid no se ha quedado ahí y ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez: "No digamos ya el presidente del Gobierno -ha continuado-, que tiene a la mitad de la prensa, cuando no admite preguntas, la tiene eclipsada y no va nunca a sus entrevistas".