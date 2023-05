Dos detenidos por irrumpir en la sede del PP de Móstoles con navajas y gas pimienta

La Policía Nacional ha detenido la tarde de este lunes a dos jóvenes de 20 años y nacionalidad española tras irrumpir rociando un producto químico (probablemente gas pimienta) en la sede del PP de Móstoles, donde había varias decenas de personas que asistían a un curso de interventores y apoderados para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Los sanitarios del Summa 112 han atendido en la plaza de Pradillo, en las inmediaciones de la sede del PP, a cinco personas intoxicadas leves por inhalación de un producto químico que han sido dadas de alta en el lugar, ha indicado a Efe un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Desde la sede popular han llamado sobre las ocho de la tarde al 112 y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Móstoles y de la Policía Nacional.

Según Telemadrid, los asaltantes portaban armas blancas que no han utilizado, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por las fuentes.

El candidato del PP a la alcaldía de Móstoles, Manuel Bautista, ha denunciado que dos jóvenes, "miembros de la izquierda más radical" de la localidad, han atacado la sede local de la formación "rociando con gas pimienta" el local, que se encontraba en ese momento lleno de militantes.

"Es inconcebible que en una democracia se hagan estas cosas", ha denunciado el candidato popular, que también asegura que los dos individuos, que han sido arrestados por la Policía Nacional, portaban también "navajas" y han acudido a la sede con intención de "asustar, amedrentar y en todo caso a agredir".

"Lo que no pueden, o creen que no pueden ganar en las urnas, tratan de asustar y agredir para conseguirlo. No hay derecho, lo condenamos. Nuestra repulsa más absoluta y nuestra condena a hechos como este, hechos que son fomentados por estos gobiernos social-comunistas y populistas que hacen que estos cachorros de la ultraizquierda campen a sus anchas", ha añadido Bautista.