El PP vuelve a atacar a Sánchez por no intervenir: "Nos hemos retratado todos. Con nuestras palabras y nuestras silencios"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este miércoles su última intervención antes de la primera votación de su investidura para cargar contra Pedro Sánchez por no haber intervenido durante el debate. Desde la tribuna de oradores, el líder popular ha señalado que el presidente del gobierno en funciones "ha preferido escapar para no decir la verdad sobre sus negociaciones y las exigencias a las que está sometido".

"No ha querido subir a la tribuna porque no podía defender lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles. Yo sólo me debo a los españoles, a nadie más. Y este debate ha valido la pena, nos hemos retratados todos. Con nuestras palabras y nuestros silencios", ha dicho.

Feijóo ha agradecido a la bancada del PP su apoyo durante todo el debate y ha asegurado que ninguno de sus diputados "tendrá que votar en contra de sus principios y con lo que hemos defendido en la campaña electoral", a diferencia, según él, de los representantes del PSOE.

Y aunque no dispone de los apoyos suficientes para ser investido, Feijóo ha dicho que saldrá de la Cámara "con mi palabra y la de once millones de votantes". "Y con mi integridad política intacta", ha rematado.

Gamarra acusa a Sánchez de "falta de valentía"

En las críticas a Sánchez por su silencio durante el debate de investidura y por la supuesta ley de amnistía que estaría negociando con los independentistas también ha ahondado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en su turno de palabra.

La dirigente ha acusado al líder socialista de "falta de valentía" por no atreverse a intervenir. "Los españoles saben que hay una alternativa ante la cobardía de quien ni siquiera se atreve a debatir. El silencio de Sánchez le delata, porque no se atreve a dar la cara y reconocer que va a vender a España con tal de conseguir un único interés personal", ha señalado.

Gamarra ha ensalzado a Feijóo al verlo "como un presidente de fiar y un presidente de palabra, que no diga que la mentira es un cambio de opinión" y ha asegurado, además, que España no merece un gobierno que "en la campaña niega la amnistía y luego lo denomine reconciliación". "Señores del PSOE. Si era buena la amnistía, ¿por qué no la han llevado ustedes en su programa electoral? ¿Por qué no lo han dicho abiertamente a los españoles? Han descubierto la necesidad de la amnistía como peaje para evitar la investidura de Feijóo", ha criticado.

Por último, la portavoz ha considerado que el PSOE "no tiene legitimidad para poner el Estado de derecho como alquiler para estar cuatro años más en la Moncloa" y cree que el referéndum será la próxima negociación con las fuerzas independentistas. "Dirán que exagero o que es imposible. Pero también decía que era imposible la amnistía", ha concluido entre los aplausos de su bancada.