El Gobierno confirma que elevará el mínimo exento en el IRPF con la subida del salario mínimo

Respuesta directa del Gobierno a la última propuesta del Partido Popular tras la anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% -hasta los 1.134 euros en 14 pagas-. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que no solo subirá el SMI, también lo hará el mínimo exento del IRPF.

Esta no se trata de una cuestión baladí, puesto que si no se variase este primer tramo, la subida del salario mínimo podría acabar diluyéndose al tener que tributar el trabajador con el cambio de tramo que le corresponde, al cobrar más de los 15.000 euros -anuales- en los que se sitúa actualmente dicho primer escalón. No es nada nuevo, el Gobierno ya he hecho estos cambios con el objetivo de evitar un impacto excesivo en las retenciones.

La clave de este pronunciamiento radica en la una propuesta que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este lunes sobre la mesa. Que se incremente el mínimo exento de tributación en el IRPF, para que los trabajadores perciban el 100%, concretamente hasta los 15.866 euros. El responsable del Partido Popular ha cuantificado en "casi la mitad del incremento" lo que se lo quedaría el Estado a través de la tributación del IRPF, un 44% de la subida.

Hacienda asegura que se aprobará en el mismo Consejo de Ministros que el alza del SMI

En este sentido, fuentes de Hacienda ya han apuntado a un horizonte temporal que abre la puerta a que estos cambios se produzcan antes de que acabe este mes de enero. Lo que sí está claro es que los cambios en la normativa recibirán luz verde en la misma reunión del Consejo de Ministros en el que se apruebe el alza del salario mínimo pactada con los sindicatos y sin el acuerdo de la patronal.

Sin embargo, todavía restaría el cambio de la propia normativa del IRPF, una cuestión que previsiblemente podría producirse en el marco de los próximo Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas que el Gobierno de coalición progresista espera que estén activas ya para finales de marzo o comienzos de abril.

Según Hacienda, cuando el PP gobernaba un trabajador que ganara 15.876 euros al año (cuantía del SMI para 2024) pagaba 1.111 euros por retenciones en el IRPF, mientras que en 2023 pagó 325 euros por retenciones, un 70% menos que con el PP. Dichas fuentes también inciden en que en 2024 ese mismo contribuyente tributará aún menos cuando se actualice la normativa del IRPF a la nueva subida del SMI.