El 'manual de resistencia' de Ayuso: está "tocada", pero nadie en el PP le pedirá irse

Isabel Díaz Ayuso también es vulnerable. Las informaciones publicadas esta semana sobre el posible fraude fiscal cometido por su actual pareja, Alberto González Amador, han conseguido que la 'dama de hierro' se haya mostrado esta semana, por primera vez, nerviosa y esquiva. Sin la firmeza habitual en su tono de voz, la presidenta de la Comunidad de Madrid se defendió como pudo asegurando que su novio es "víctima" de una "manipulación" del Gobierno y que no es responsable de ninguna irregularidad, pese a que el propio González Amador admitió a través de su abogado que había cometido dos delitos fiscales y ofreció a la Fiscalía un pacto para evitar ir a juicio.

El fraude por el que está acusado este "técnico sanitario" de 47 años (aunque realmente es empresario y ejerce de intermediario en negocios de material sanitario) se produjo en 2020 y 2021 después de ganar cerca de dos millones de euros gracias a la pandemia con una empresa sin empleados. Cuando tuvo que pagar impuestos por estas operaciones, la Agencia Tributaria sostiene que González Amador ideó un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar al fisco. En total, se le acusa de intentar defraudar 350.000 euros.

Ayuso negó el miércoles en una rueda de prensa estas acusaciones y dijo que, en realidad, era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja. Diferentes medios de comunicación, entre ellos El HuffPost, han ido publicando las adquisiciones que González Amador hizo tras su 'pelotazo', como el pisazo en pleno barrio de Chamberí en el que vive la actual presidenta madrileña, o el lujoso Maserati Ghibli en el que ambos fueron vistos más de una vez en algunos de los rincones más exclusivos de Madrid.

Las acusaciones sobre su novio se suman a las que la propia Ayuso tuvo que hacer frente cuando se supo que su hermano, casualmente, también cobró comisiones como intermediario en contratos por la pandemia adjudicados por la administración que ella misma presidía. O la supuesta deuda que una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) dejó pendiente de pago tras lograr un crédito de 400.000 euros a través de la entidad semipública AvalMadrid. "Ahora toca el novio", señaló con una forzada ironía la presidenta madrileña al conocer este nuevo escándalo en su círculo más próximo.

El PP: "Estamos hablando del novio, no de ella"

Ante estas informaciones, el Gobierno ha salido en tromba a pedir la dimisión de Ayuso. "Sean coherentes con los que predican. Pidieron hace unos meses la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Pido ahora, por tanto, que exija la dimisión de Ayuso", le dijo Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del pasado miércoles.

En Génova, esquivan la cuestión de fondo y dicen que “ella está dando las explicaciones”. “La relación sigue intacta, buena”, aseguran fuentes cercanas a la dirección del partido. Algunos barones del PP sí admiten que estos días han visto “tocada” a Ayuso, pero no creen que el presunto fraude de su pareja sea motivo para marcharse: “Aquí nadie le va a pedir que se vaya, al menos con lo que hay. Estamos hablando del novio, no de ella”, señalan.

En su cara a cara, Sánchez afeó a Feijóo no atreverse a pedir la dimisión de Ayuso para no correr la misma suerte que Pablo Casado con la comisión de Tomás Díaz Ayuso. "Tenga coraje y sea valiente", le apremiaba el presidente del Gobierno. Pese a salir su nombre en diferentes ocasiones esta semana, el expresidente del PP guarda silencio y no se espera que se pronuncie ante este nuevo escándalo de su 'verdugo'. "Pablo Casado, por respeto al partido que ha presidido, está desde hace dos años en la discreción y en el silencio. Y va a seguir así", aseguran personas de su entorno.

¿Quién ha filtrado los datos tributarios?

Tal como contó El HuffPost, el PP teme que este último lío de Ayuso dé oxígeno a un Sánchez 'acorralado' por las críticas a la ley de amnistía y a la gestión del 'caso Koldo'. El goteo incesante de información al respecto no ayuda a desviar el foco, ni tampoco que el entorno de Ayuso muestre cierto nerviosismo a la hora de abordar la polémica.

"¿Está Ayuso más preocupada porque este asunto no lo lleva Anticorrupción, sino la Fiscalía de Madrid? ¿Cabe la posibilidad de que le preocupe que no esté en las mismas manos en las que sí cayó el caso de su hermano?", se pregunta Alicia Gutiérrez, periodista de Infolibre y autora del libro "Porque me da la gana: Ayuso, la nueva lideresa", donde repasa el recorrido político de la presidenta madrileña y los escándalos que la han cercado.

Entre sus informaciones publicadas sobre este asunto, destaca el siguiente titular: "El novio de Ayuso dirigió una segunda empresa en Panamá que EEUU acabó vetando por sus negocios con Venezuela". Algo sorprendente, según ella, teniendo en cuenta las múltiples veces que Ayuso ha utilizado la actual situación política y social del país sudamericano para atacar a Sánchez. "Dices que España es como Venezuela mientras tu pareja ha sido directivo de una empresa que acabó siendo vetada por Estados Unidos por hacer negocios con este país. ¿Los venezolanos te interesan sólo cuando puedes sacar beneficio?", se pregunta con ironía.

Para Gutiérrez, el gran error de Ayuso esta semana ha sido negar el delito fiscal cuando su propia pareja lo había admitido y cree que el caso tendrá recorrido judicial "si a los que les corresponde investigar consideran que hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga". "Y esto incluye a Ayuso y también algunas empresas importantes", señala la periodista.

Por su parte, González Amador se querellará contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero - por supuestamente hablar de informaciones sobre él antes de que se publicaran en los medios - y también estudia denunciar a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por "revelación de secretos".

Conocer quién ha filtrado sus datos tributarios no será fácil. "En general, la Agencia Tributaria es un fortín y es muy difícil que los funcionarios que trabajan en este organismo revelen información de los contribuyentes. El problema está cuando la información sale de ahí y pasa por muchas manos, como por ejemplo la fiscalía o el juzgado que recibe la denuncia. A partir de entonces, ya es muy difícil saber en qué parte de la cadena se ha producido la filtración", asegura al respecto un experto fiscal consultado por El HuffPost.