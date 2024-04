El PP de Madrid se niega a eliminar el término "minusválido" del Estatuto hasta que no haya "otra mayoría" en el Congreso

Europa Press via Getty Images

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid seguirá teniendo el término "disminuido" entre sus párrafos. Lo que en el Congreso ha sido posible gracias al entendimiento entre PSOE y PP, en Madrid no será posible dado que, al cambiarse el Estatuto y tener que pasas por el Congreso, los de Isabel Díaz Ayuso creen que puede abrir la puerta para cambiar estatutos de autonomía de comunidades con gobiernos independentistas.

El PP de Madrid no apoyará la propuesta del PSOE y Más Madrid para reformar el Estatuto de Autonomía de la región para eliminar el término "minusválido" del texto y ha apuntado a que no lo hará hasta que no haya "otra mayoría" en el Congreso.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que no quiere dar "la oportunidad" a la mayoría del PSOE, Sumar y los socios nacionalistas e independentistas para que introduzca otras modificaciones en el trámite parlamentario.

Tras ser aprobada esta propuesta --que solo tiene un punto-- debería pasar luego por la Cámara baja. Es en este momento cuando Pache cree que los socialistas podrían tener "la tentación" de usarlo como "herramienta de negociación" con los independentistas.

"Pretende ser un Caballo de Troya y no lo vamos a permitir. Deberemos esperar a que haya una mayoría distinta", ha remarcado el 'popular', quien ha aseverado que el independentismo catalán "se ha fijado en la Comunidad de Madrid" y no quiere dejar que ellos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "jueguen" con su Estatuto.

Este debate lo habría a principios de año el PSOE, proponiendo que en la Asamblea se aprobara una modificación en la misma línea de la Constitución Española, en la que se sustituyó el término "disminuido" por persona con discapacidad.

Pese a la negativa a cambiar el término, Pache ha sacado pecho de la iniciativa presentada la pasada semana por el Ejecutivo regional que revisará sus normas para eliminar los términos peyorativos hacia las personas con discapacidad.