Convocan una segunda manifestación contra Ayuso por sus "escándalos"

La Asociación La Plaza ha convocado una manifestación desde la Plaza de Chamberí hasta la calle Génova, donde se encuentra la sede del PP nacional y el PP de Madrid para el próximo 6 de abril a las 19 horas. Se trata de la segunda protesta organizada contra la presidenta regional después de la concentración frente a la sede del Partido Popular el pasado 20 de marzo en la que, según los asistentes, acudieron más de 2.000 personas para exigir la dimisión de Ayuso.

“El pasado 20 de marzo sembramos la semilla que hará caer a Ayuso y el próximo 6 de abril lo volveremos a repetir”, aseguran miembros de la asociación La Plaza.

Esta vez cambian el formato y optan por una marcha desde la Plaza de Chamberí hacia la sede del Partido Popular en la calle Génova, 13. La manifestación comenzará a las 19 horas y se alargará hasta entradas las 21 horas. Más de dos horas previstas de manifestación que, indican desde la asociación juvenil, parten de todos los escándalos que rodean al Gobierno de Ayuso durante los últimos 5 años desde que accediera al poder al ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid y revalidar en dos ocasiones el puesto, la última vez con mayoría absoluta.

Ayuso pasa página de los escándalos de su pareja

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha roto su silencio en una entrevista en el diario El Mundo y ha hablado por primera vez de las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas.

El asesor de la presidenta madrileña ha sido preguntado por el "os vamos a triturar" que escribió a una periodista de elDiario.es y ha tratado de defender que "tuve un diálogo inapropiado con alguien con quien creía que podía tener un diálogo inapropiado" y tilda todo de "exageración". No obstante, no reconoce el bulo que difundió a sabiendas.

Posteriormente, Rodríguez difundió la identidad de dos periodistas del diario El País. Algo que terminó confirmando y que, ahora, justifica porque "estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran".

"Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más", ha apuntado el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Rodríguez también se ha pronunciado sobre la investigación por fraude fiscal a Alberto González, pareja de Ayuso, y ha asegurado que no sospechó que saliera a la luz porque "siempre pensé que la relación de los ciudadanos con Hacienda es absolutamente secreta".

"Como en esta ocasión se ha violado ese secreto, no estamos ante el problema de un ciudadano, estamos ante un atentado contra la democracia", ha apuntado.

El asesor de Ayuso cree que Alberto González "no es Koldo, que es lo que intentan transmitir". "Es un brillante ejecutivo de empresa que lleva muchos años declarando a Hacienda que gana más que el presidente del Gobierno. No hay empresas fantasma, no hay facturas falsas. Hay una discrepancia de Hacienda con un empresario", ha respaldado.