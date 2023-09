Ayuso se va de entrevista con Losantos y recupera el gran hit del PP

Un día después de haberse certificado el que a todas luces será el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su intento para ser investido como presidente del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de esRadio para protagonizar una entrevista en 'La mañana de Federico'. Desde dichas ondas, ha lanzado una advertencia o más bien la constatación de un viejo mantra, a su juicio, cumplido.

En este sentido, Ayuso ha expuesto ante el periodista que ayer "España conoció a un Feijóo que en parte no conocía", en referencia a su discurso en la primera sesión del debate de investidura al que ha llegado sin sumar ningún nuevo apoyo y con los cuatro votos que le hacen falta desde el 23-J aún pendientes.

"Pero todo entorno a él ha sido tan difícil y se la cuestionado tanto... Quizá el día de ayer sirvió para que encontráramos esa voz y esa alternativa. No siempre lo ha tenido fácil, hacía falta tiempo y ahora viene ese tiempo para él", ha reflexionado Ayuso en la entrevista.

"Ya ha llegado"

Tras esta serie de disculpas al líder de su partido en una jornada en la que prácticamente todos los grupos de la oposición aconsejaron a Feijóo de que tenga cuidado con el liderazgo y peso de Ayuso en el PP para no correr la misma suerte que su antecesor, Pablo Casado, la dirigente madrileña ha recuperado uno de los argumentos estrella en la serie de ataques que ha venido empleando su formación desde el pasado contra la izquierda.

Le ha dado pie a Ayuso a este rescate, tras contar una anécdota sobre cómo las organizaciones venezolanas le piden ayuda a la Comunidad y hace un tiempo en que ya no pueden atenderles de la misma forma: "Espérate, que estamos nosotros ocupados". Así, Ayuso también ha lamentado que "mira que nos lo han advertido pero no nos lo queríamos creer" y que en medio de años de prosperidad y democracia, "no lo hemos querido ver".

"Ya ha llegado lo mismo [que en Venezuela], con la misma fuerza"

"Ya ha llegado lo mismo, con la misma fuerza". ¿El qué? Pues lo de Venezuela, sin concretar si se refiere al chavismo, al PSUV o a Maduro. En este sentido, Ayuso también ha indicado que "yo confío en España, creo en España. No puede ser que no solo nos la secuestren sino que encima no puedas opinar. Estas elecciones nos han traído hasta aquí y ahora tenemos que estar al lado de los que no se resignan".