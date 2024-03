El presidente del CGPJ sube el tono contra los políticos por el bloqueo: "Si ellos no pueden, hay que sustituirlos"

A estas alturas, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, poco o nada le sorprende. Como tampoco nada le hace esconder su desencanto con los políticos, que mantienen "en vía muerta" la renovación del órgano de gobierno de los jueces desde hace más de cinco años.

Este miércoles, durante unas jornadas en Jarandilla de la Vera (Cáceres), el actual responsable en funciones del CGPJ, ha reclamado buscar una "alternativa" para la bloqueada renovación de la entidad, ya que "la política lo tiene difícil", como recoge EFE.

Su intervención coincidía con el tercer 'sí pero no' de PSOE y PP en el intento por pactar una solución con la mediación de la UE en Bruselas. Una cita que, por ahora, sólo ha dado lugar a nuevas convocatorias. Absolutamente insuficiente a ojos de Guilarte, para quien "no podemos asistir pasivamente a mantener esta situación".

"Hay que empezar a decir que si la política, o quienes en estos momentos están al frente de ella, no pueden, no saben, no consiguen renovar el Consejo y generar un sistema que no herede las disfunciones del que tenemos ahora, hay que sustituirlos", ha subrayado.

Para el responsable en funciones, "creo que la vía en la que estamos es una vía muerta frente a la que todos tenemos que reaccionar". Lo ha hecho, ha remarcado, ante la "difícil" situación que vive el CGPJ y al hecho de que, en su lugar, hoy en este acto, debiera estar alguien elegido por los vocales y que tuviera su consejo con "plenitud de capacidades" en un órgano que lleva ya en funciones más de cinco años.

Si ustedes no pueden, déjennos a nosotros o dejen a alguien, busquen no un mediador Vicente Guilarte

"Todo eso está sin duda degradando no a nosotros, son ellos, lo digo siempre, quienes se degradan... pero el relato es incómodo", ha expresado Guilarte, para quien es necesario "que todos promovamos, en la medida en que se pueda, que esto se arregle".

En su discurso, recogido por EFE, el jurista ha admitido con resignación que "tenemos por un lado unos que están apoyando su idea, otros que están apoyando la suya, y parece que se van a juntar en el infinito, porque antes no se van juntar".

"Si ustedes no pueden, déjennos a nosotros o dejen a alguien, busquen no un mediador", ha añadido ante una situación que califica de "nadmisible". Por ello, llama a buscar una alternativa para que sean terceras personas las que arbitren el proceso de renovación del Poder Judicial, al reiterar que"la política lo tiene difícil" al regirse por "criterios políticos".