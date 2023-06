Encuesta: ¿Crees que Podemos y Sumar alcanzarán un acuerdo para ir juntos al 23-J?

Europa Press via Getty Images

La izquierda a la izquierda del PSOE tiene hasta este viernes para llegar a un acuerdo e ir unida a las elecciones generales del próximo 23 de julio bajo el paraguas de Sumar. Según la normativa electoral, las coaliciones deben estar registradas antes de esa de fecha, por lo que esta semana es crucial para alcanzar un entendimiento entre todas las fuerzas implicadas y, especialmente, entre Podemos y Sumar.

Las conversaciones ya están en marcha, entre absoluto secretismo y discreción. Sin embargo, los esbozos de ciertas exigencias y las posibles peticiones de veto estarían dilatando un acuerdo en el que se ha estado trabajando incluso durante el pasado fin de semana y que el entorno de Díaz quiere que se produzca, a más tardar, este miércoles.

Díaz se mostró el pasado viernes optimista respecto a las negociaciones y proclamó que "sin ningún lugar a dudas habrá acuerdo". Los contactos de su plataforma se extienden estos días a formaciones como Podemos, IU, En Comú Podem, Compromís, Más Madrid-Más País, Chunta aragonesista, proyecto Drago, Verdes Equo, Batzarre o Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), entre otros.

En las últimas horas, Pablo Iglesias ha denunciado el veto a Podemos que fuerzas como En Comú Podem, Compromís y Más Madrid habrían puesto sobre la mesa. "Nos han sorprendido algunas declaraciones públicas que no son ciertas y no responden a la realidad", han respondido desde En Comú Podem. El dirigente de Compromís, Joan Baldoví, también ha negado que su formación esté vetando a miembros de Podemos en la coalición Sumar y cree que Iglesias “no ayuda” a la negociación con sus “reproches absolutamente infundados”. "Somos gente seria, preferimos negociar con discreción, poco a poco, y al final llegar a un acuerdo. Y un ambiente enrarecido no ayuda a lograr un acuerdo”, ha incidido en RTVE.

Mientras, el reloj sigue avanzando. ¿Será posible finalmente el acuerdo entre Podemos y Sumar? ¿Irá la izquierda dividida al 23-J? Las últimas encuestas publicadas meten todavía más presión: una lista de Sumar con Podemos alejaría a Feijóo de la Moncloa. Según el sondeo de 40DB publicado este lunes por El País, PP y Vox conseguirían de forma holgada la mayoría absoluta si la izquierda fuera dividida. En ese escenario, Yolanda Díaz sumaría 22 escaños y Podemos estaría al borde de la desaparición con sólo tres representantes. En cambio, un pacto global permitiría a Sumar convertirse en tercer fuerza, por delante de Vox, con 41 escaños y dejar la suma de PP y Vox en 169. Siete menos de los necesarios para la mayoría absoluta.

