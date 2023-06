Yolanda Díaz: "Habrá acuerdo con Podemos, sin duda"

"Optimista", así se ha declarado la ministra de Trabajo y líder de la plataforma Sumar con respecto a las negociaciones que mantiene con el partido de Ione Belarra, Podemos, de cara a culminar un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del próximo 23 de julio, según informa El País.

En una rueda de prensa ante los medios para dar a conocer su valoración sobre los datos del paro publicados este viernes, la ministra ha asegurado que "habrá acuerdo, sin duda" para poder concurrir con una lista unitaria.

Sin embargo, no ha profundizado más y no ha llegado a detallar más sobre cómo avanzan las conversaciones con el partido morado. "No debería contestar a estas preguntas. Sumar es un movimiento ciudadano. No voy a desvelar nada de estas negociaciones", ha comentado al tiempo que ha pedido "discreción".

Díaz ha aprovechado para elogiar el paso dado este viernes por Alberto Garzón, secretario general de izquierda Unida (IU), que ha anunciado que no se presentará en las listas al Congreso del 23J. Díaz ha incidido en que la decisión del ministro de Consumo, por contra, no conlleva un abandono de la política. "Ha decidido no repetir como diputado, pero forma parte desde hace tiempo del equipo de Sumar".