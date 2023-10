ERC asegura que negocia con el PSOE pero que el acuerdo sigue "lejos" 

Europa Press via Getty Images

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha asegurado este lunes que se han intensificado las negociaciones con el PSOE para abordar la denominada 'carpeta Cataluña', que incluye la amnistía, hablar del derecho a la autodeterminación y cuestiones como la mejora de la financiación y el traspaso integral de Rodalies, pero que "aún no hay un acuerdo".

"Es cierto que en los últimos días se han intensificado las negociaciones, pero seguimos lejos de un acuerdo. Este acuerdo aún no existe", ha destacado en rueda de prensa, después de que los republicanos trasladaran la semana pasada señales de alarma a los socialistas sobre la negociación.

Tras advertir de que son días decisivos y que ERC no entrará en negociaciones de última hora, ha celebrado que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se haya referido a la amnistía por primera vez pero "es sólo una de las subcarpetas de la 'carpeta Cataluña".

"También ponemos sobre la mesa la necesidad de resolver el conflicto a través del derecho a la autodeterminación y el bienestar de la ciudadanía, que pasa por mejorar la financiación de Cataluña", ha subrayado.

Sobre la ley de amnistía, Sans ha defendido que debe buscarse "una solución total y dar respuesta a todo lo que se generó alrededor del 1-O" y ha insistido en la petición de que haya coordinación entre todos los actores implicados en la negociación, en alusión implícita a Junts.

En materia de financiación, al preguntársele si aceptarían una condonación de la deuda, ha considerado que es "una solución parcial, no estructural, al problema del déficit fiscal crónico" que tiene Cataluña.

"La condonación de la deuda no deja de ser un parche ante un problema estructural que afecta y ahoga las finanzas de Cataluña", ha sostenido la portavoz republicana, que ha criticado también el papel que juega en todo ello el PSC.

PSC

Y es que, según Sans, el PSC está llevando a cabo "una política de brazos caídos" en una cuestión que, a su juicio, afecta a los intereses de todos los catalanes.

En relación a que un pleno de investidura se pueda celebrar la semana que viene, Sans ha avisado al PSOE de que "deberían tener un acuerdo cerrado, y ahora mismo el acuerdo no lo tienen".

"Las peticiones de ERC son clarísimas. Nuestra carpeta es defender los intereses de Cataluña. Si tienen prisa, deberán dar respuesta a nuestras cuestiones", ha avisado Sans, recalcando que la responsabilidad es del PSOE.

"¿Pedro Sánchez está dispuesto a no ser investido por no querer hablar de una mejor financiación para Cataluña o de trenes? ¿Están dispuestos a que gobiernen PP y Vox por no ser capaces de dar respuesta a las necesidades de los catalanes? El que tiene la necesidad de ser investido es Sánchez", ha zanjado.