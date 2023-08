Este es el dinero que van a recibir ERC y Junts por tener grupo propio en el Congreso

Europa Press via Getty Images

PSOE y Sumar han anunciado esta semana que cederán dos diputados cada uno para que ERC y Junts puedan tener grupo parlamentario propio.

Tras los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio, ninguno de los dos partidos cumplía con los requisitos reglamentarios para tenerlo: un mínimo de 15 diputados y, en caso de no alcanzar ese umbral, un mínimo de cinco diputados y el 15% de los votos en las circunscripciones por las que se hayan presentado o un 5% en el conjunto de España.

De este modo, con la cesión de dos diputados por cada uno de los partidos, las dos formaciones catalanas tendrán el número suficiente para conformar grupo propio.

Esto se articula de forma temporal, es decir, los dos diputados de Sumar y del PSOE se unirán al grupo de ERC y Junts, pero lo harán solamente para la formación de su propio grupo parlamentario. Después, se desvincularán, dejando a cada uno con siete parlamentarios —los que lograron en las elecciones—. Esta fórmula no es nueva y se lleva utilizando desde hace muchos años en todas las legislaturas y en todos los parlamentos, no sólo el Congreso, sino también autonómicos y hasta en el Senado.

No es baladí el hecho de querer tener un grupo parlamentario propio, ya que da a los partidos una serie de ventajas que no tendrían en caso de estar integrados en el llamado Grupo Mixto, donde se integran aquellas formaciones que no tienen grupo individual.

Los grupos propios tienen mayores tiempos de intervención en la Cámara, pueden hacer interpelaciones al Gobierno, presentar proposiciones no de ley y, sobre todo, tienen mayores medios materiales y económicos. Concretamente, en el caso de Junts y ERC será de 42.569,84 euros al mes, la suma del fijo como grupo más la variable por los siete diputados que tiene cada fuerza.

En el caso del Grupo Mixto, tanto los tiempos como los recursos se reparten entre las distintas formaciones que lo conforman.