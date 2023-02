Évole no es capaz de salir de su asombro ante la confesión de Olona: "Me va a petar la cabeza"

El presentador de laSexta Jordi Évole no dio crédito con la respuesta que le dio sobre la Ley de Memoria Histórica la exdirigente de Vox Macarena Olona durante la entrevista emitida este domingo.

Todo comenzó con una pregunta sobre cómo Olona califica lo de Franco en 1936. "Muy antiguo", afirmó, añadiendo que la política ha llegado a un punto en el que ha necesitado de Wikipedia. "Me falta memoria histórica, pero la de veces que hemos tenido que hablar de Franco cuando se oculta la realidad de ETA es algo extraordinario", sentenció.

Olona, que en un primer momento reconoció que sí que fue "un alzamiento", señaló que no se puede poner una línea en el 36 porque "España tenía un contexto" y acabó calificando el golpe de estado como "golpe de estado". "Ya te he dicho que fue un alzamiento", insistió.

Évole le recordó que no es lo mismo alzamiento que golpe de estado. "No nos podemos pelear por las palabras", se justificó la exdiputada, que remarcó que se siguen haciendo "debates que ni recordamos porque no habíamos nacido mientras la realidad de la calle nos aborda y nos aborda con soluciones".

Entonces, el presentador la enfrentó a una declaración suya en la que decía que criticaba la Ley de Memoria Histórica porque quieren "ganar a través de las leyes y normativas una guerra que perdieron en el campo de batalla". "¿Volvería a decir esa frase?", le preguntó.

Olona reconoció que sí, pero sus siguientes palabras pillaron por sorpresa al presentador: "Dicho esto es fundamental que todo aquel que tenga un pariente cuyos restos mortales estén perdidos y no se hayan encontrado se les den todas las ayudas necesarias para que puedan cavarse esas fosas para darles sepultura".

"Me va a petar la cabeza señora Olona. Si usted me está diciendo que la Ley de Memoria Histórica reabre heridas y ahora me está diciendo que vayan a buscar a sus seres queridos que están en las cunetas. Lo que dice la Ley es lo que está sugiriendo. De verdad que puedo entender a la gente de Vox que diga que ha cambiado porque está diciendo una cosa y casi la contraria en la misma frase", reaccionó un sorprendido Évole.

La exdiputada de Vox afirmó que "la Ley va mucho más allá". "Si le hacen un enmienda a la totalidad cuando está pretendiendo lo que usted acaba de decir", le contestó el conductor del espacio.

La discusión acabó con Olona diciéndole que Santiago Abascal también defendía el recuperar los cuerpos perdidos. "No lo sé, puede que estuviese despistado ese día", cerró Évole.