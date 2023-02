Olona sorprende al asegurar quién es uno de sus referentes políticos: la reacción de Évole es impagable

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha sido entrevistada en el programa de esta noche de Lo de Évole —el programa que conduce Jordi Évole en laSexta—, donde ha sorprendido, entre varios motivos, al revelar quién es uno de sus referentes políticos.

"Perdona, ¿me vas a llamar de usted?", ha preguntado Olona al comienzo de la entrevista. "Yo sí", ha contestado el periodista, ante lo que ella ha cuestionado si tiene que llamarle a él de usted. Évole ha respondido que prefiere que no y la ha revelado quién le dijo que hay que llamar de usted a los invitados. "Me lo exigió un día, y creo que con buen criterio, don Julio Anguita, y desde entonces lo aplico a casi todo el mundo", ha contado.

Lo que quizás no esperaba el periodista es lo que iba a decir Olona a continuación. "Mencionas a uno de mis grandes referentes políticos", ha asegurado la exdirigente del partido de ultraderecha sobre el histórico dirigente comunista y de Izquierda Unida.

"Ostras, se me están cruzando los cables", ha reaccionado Évole atónito. "Julio Anguita es referente político de Macarena Olona", ha dicho. "Absolutamente", ha afirmado ella. "Y de hecho he reproducido algunos extractos de sus discursos en el Congreso de los Diputados. Es cierto que sin decir expresamente que estaba reproduciendo discursos de Julio Anguita, porque no gustaba en mi antigua formación", ha confesado.

Tras esto, Évole ha señalado que Julio Anguita era ateo y no se imagina que creyese en el más allá ni en una vida mejor después de la muerte. Pero, "por si acaso la hay, me lo imagino ahora mismo revolviéndose, diciendo: '¿qué está diciendo de mí esta mujer?'", ha apuntado.

"No creo ¿eh? Para nada, yo que sí que soy creyente, que soy cristiana, no creo en absoluto que se revolviendo, porque era un hombre auténtico, que excedía con muy mucho las siglas", ha dicho Olona.

El periodista ha concluido este momento asegurando: "Hubiera pronosticado un montón de arranques, pero un arranque con usted hablando de Julio Anguita, de verdad que no me lo esperaba".