Olona resume sus enfrentamientos con Yolanda Díaz en muy pocas palabras

La exdirigente de Vox Macarena Olona elogió a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su entrevista con Jordi Évole, emitida este domingo en laSexta.

Hace unas semanas, ya aseguró que mantenía "muchas diferencias" con Díaz, pero que no le impedía reconocer que "cada miércoles era un auténtico reto enfrentarme a ella". "Nos hicimos entradas duras, pero ninguna de las dos queríamos hacer supervivientes en la contienda dialéctica. Pero el debate siempre fue de altura. Y con datos", describió.

Ahora, la exdirigente de Vox volvió a insistir en que Díaz es la "única" ministra con quien ha mantenido un cara a cara y a quien no ha podido romper. "Y mira que le he entrado, pero no he podido", apostilló.

Puso los ejemplos del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y del de Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Con Bolaños sabía cuando estaba golpeando donde podía escocer más porque empezaba a apretarse con más fuerza la corbata. Y Marlaska cuando empezaba a mirarse las uñas, pero con Yolanda nunca, y le entre de una manera y de otra".

Preguntada por esta terminología de entrarle por varios sitios como si fuera una pelea, Olona afirmó que es saber donde tienes que tocar la tecla para que "la postura política que traen preparada por los asesores se caiga y aflore la realidad".

Además, también le puso Évole la intervención en el Congreso en la que utilizó el término "feo" para referirse a Díaz. La exdiputada explicó que era en "sentido figurado" y que ahí estaba haciendo referencia a la intervención previa de la ministra en la que "amenazó con incendiar las calles si el Gobierno de España cambiaba de color".