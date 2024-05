Las voces de la extrema derecha que participan en el evento de Vox: quiénes son

Laia Solanellas/Europa Press via Getty Images

Si Donald Trump tiene el CPAC, Vox tiene Europa Viva, una sucursal del Woodstock de la extrema derecha que comienza este viernes en Madrid, a apenas unos días del inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas. Un festival, según dice el partido de Santiago Abascal, para “ver sacudir a los zurdos en directo”, una expresión robada al presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los asistentes al evento.

Después de la polémica con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la pseudocrisis diplomática entre Argentina y España, Milei se ha convertido en el principal reclamo de Vox, pero el mandatario que dice hablar con su perro muerto a través de una médium no es el único asistente a una gala que promete los hits del repertorio trumpista: inmigración, ecologismo, cultura woke o fake news.

Además de Milei, al evento acudirán también, entre otros líderes europeos de la extrema derecha, Marine Le Pen, expresidenta de Agrupación Nacional, en Francia; Mateusz Morawiecki, exprimer ministro de Polonia; André Ventura, presidente del portugués Chega; o José Antonio Kast, líder del Partido Republicano Chileno. Por vía telemática participarán también el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Para que nadie se despiste acerca del sentido de Europa Viva, esta tarde el discurso de apertura correrá a cargo de Maicol Pizziti Busilacchi, secretario internacional de las juventudes de Fratelli d’Italia, un grupo cercano al supremacismo blanco europeo y a las ideas neofascistas. El discurso principal de esta primera jornada lo dará, de hecho, el presidente de la sección juvenil de Meloni, Fabio Roscani, seguidor, como toda su Gioventù Nazionale, de Italo Balbo, a quien Benito Mussolini consideraba “un auténtico revolucionario”.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Tomas Cuesta/Getty Images

Las juventudes de Meloni no son las únicas. Este viernes estará también en Europa Viva Stanislas Rigault, el presidente de las juventudes del partido de Éric Zemmour, de quien hasta Le Pen ha llegado a decir que tiene entre su partido a “algunos nazis”.

En el programa también aparecen nombres como el de Miklós Szánthó, director general del Centro de Derechos Fundamentales, de Hungría. Allí, en el país de Orban, también tienen su CPAC, que celebraron hace unos días. Una de las intervenciones que gustó a Szánthó fue la de una oradora trumpista holandesa que aseguraba que “el Gran Reemplazo es real: la población blanca, nativa de Europa, ya es superada en número en muchas de sus principales ciudades”.

También asistirá Adela Mirza, presidenta de Alternativa Dreapta Party, una mujer que considera que el feminismo "ha pasado de ser una herramienta para obtener igualdad de derechos a una misión de venganza y una ideología que busca causar el mayor daño, incluso a las mujeres”. O el parlamentario europeo holandés Robert Roos, quien hace unos días participó en el congreso Make Europe Great Again que se celebró en Bucarest. Allí, Roos se mostró convencido de que “Europa está siendo destruida” y deslizó de nuevo la teoría conspirativa del Gran Reemplazo: “La Unión Europea no apoya a las familias y reemplaza a nuestra población con inmigrantes no europeos”.

La líder de Reconstrucción Nacional, Marine Le Pen. Chesnot/Getty Images

Vox también envía, por supuesto, a alguno de sus miembros a participar en algunas de las mesas de debate. En la de medios de comunicación y poder político, por ejemplo, participa Alonso de Mendoza, excandidato del partido y asesor de comunicación en el Grupo Parlamentario del Parlamento Europeo ERC. Hace tiempo, De Mendoza criticó la Ley de Libertad de Sexual asegurando que son “los hombres” quienes “sufren acoso por la calle, principalmente de prostitutas que pululan por las zonas de marcha”. Hace unos días lamentó también que los grupos antiabortistas ya no puedan amenazar a las mujeres que acuden a las clínicas tras la resolución del Tribunal Constitucional, a quien tildó de “Prostitucional”. Sobre el aborto también ha opinado en varias ocasiones otra de las asistentes al evento, Elsa Almeda: “Es un asesinato". Si fuera por ella, de hecho, las mujeres violadas no podrían abortar si así lo desearan: “Si violan a una mujer, el bebé no tiene ninguna culpa”.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban. Thierry Monasse/Getty Images

Y como anfitrión de la velada, Vox ha escogido a Pablo González Gasca. En 2021, Gasca presumía en la red social X de una “compra inmejorable” de libros entre los que se encontraba ‘Elegidos para la gloria’, un texto escrito por José Luis Jerez Riesco, desconocido para la opinión pública pero muy conocido en el entorno de la extrema derecha española. Jerez Riesco reeditó y prologó en 1972 una edición de ‘Los Protocolos de los sabios de Sion’, la publicación antisemita más famosa del mundo y que sirvió a Adolf Hitler para justificar el holocausto. Es más, Jerez Riesco tradujo también al español el libro más conocido del líder nazi, el ‘Mein Kampf’.

El convidante, González Lasca, también en 2021, afirmó que lo que sucedió en España en 1936 es que el país “se inmunizó contra el virus comunista”.