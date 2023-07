Feijóo afirma que no habla de pucherazo en el voto por correo sino de atasco en el reparto

El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que "aquí nadie habla de pucherazo" en el voto por correo, sino que él ha advertido, en base a las quejas de los sindicatos, del "atasco" que se está produciendo en el reparto de las papeletas, que algunos electores siguen esperando.

La petición de Feijóo de que los carteros se esfuercen al máximo, aún si no tienen refuerzos suficientes, para que "con independencia de sus jefes repartan todo el voto antes de que cabe el plazo" llevó a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusase a su rival de socavar la confianza de los ciudadanos y su jefe de gabinete, Óscar López, de trumpismo.

Este jueves, en una entrevista con esRadio, Feijóo ha insistido en que no se puede ser "cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería" y ha aludido a las quejas de los sindicatos que denuncian que el refuerzo de la plantilla es insuficiente.

"Espero que nos pongamos a trabajar para que no dé lugar a una situación que no quiero ni pensar: que pueda haber un conjunto de personas que no pueden votar porque no le haya llegado la papeleta. España no puede meterse en esta senda", ha advertido Feijóo, que ha relatado como los ciudadanos le dicen que han pedido el voto y no lo tienen y que en la misma situación están dos personas de su equipo.

Feijóo ha reiterado su petición a los carteros para que "si tienen que trabajar por encima del horario con independencia de que no tengan compromiso de cobrar esas horas, que lo hagan" y no habrá "ningún problema en el caso de pagar esas horas".

Consecuencia de la "falta de previsión" o de "pericia" logística está en juego, advierte Feijóo, la reputación de una empresa "muy sólida": "imagínese que tenemos un problema en Correos, salta a cualquier país del mundo que ha habido un problema de 100.000, 200.000, 300.000 personas que no le ha llegado el voto cuando tenían que votar".

"Existe el riesgo de que haya muchos ciudadanos que se queden sin votar por correo, y eso será responsabilidad del Gobierno", ha advertido en el mismo sentido Feijóo en una entrevista con El Confidencial.