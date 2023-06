Feijóo vincula la noticia de un fallecido por el calor con el 23-J: "Para ello, Sánchez puso las elecciones en julio"

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado este martes la trágica noticia de un fallecido por el extremo calor que asola España con el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para celebrar las generales el 23 de julio. En un acto celebrado junto a afiliados en Valencia, Feijóo ha señalado que, poniendo las elecciones ese día, Sánchez busca que los españoles "se queden casa y no vayan a votar".

"Ayer murió la primera víctima por incremento de la temperatura. Para ello, (Sánchez) puso las elecciones en julio. Pero no a principios de julio. No, en la segunda quincena. Y no un día extraído al azar. Un día donde en cuatro CC.AA. hay puente", ha dicho el líder del PP.

Además, Feijóo ha anticipado que el 23 de julio habrá "millones de españoles fuera de su domicilio, con cuarenta grados en la mayoría de las CC.AA. de España y con buena parte de los españoles de vacaciones". Pese a todo, el candidato del PP ha dicho que la gente irá a votar "de manera masiva contra el que no nos quiere dejar votar".

Las palabras de Feijóo vinculando al fallecido por calor con la convocatoria electoral de Sánchez han levantado una gran polvareda en redes sociales. Muchos han recordado que Feijóo convocó elecciones en Galicia un 12 de julio en plena pandemia del coronavirus o que fue el gobierno de Sánchez quien aprobó un real decreto para prohibir que se desarrollaran ciertos trabajos al aire libre cuando se registren altas temperaturas.

La ola de calor que azota a España desde el domingo ya se ha cobrado la primera víctima mortal oficial. Se trata de un hombre de 47 años de la localidad sevillana de Aznalcóllar que tenía patologías previas. El trabajador falleció este domingo por un golpe de calor y los motivos "están relacionados con su labor en el campo", según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. El año pasado fallecieron unas 4.000 personas en España como consecuencia del calor.