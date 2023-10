Feijóo cae en su propia trampa: admite que es mejor pactar que repetir elecciones

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles que es mejor pactar que repetir elecciones. Una explicación que le ha valido para defender sus pactos con Vox en territorios como Aragón, Murcia, Extremadura o Comunidad Valenciana, pero que legitima de forma indirecta el intento de Pedro Sánchez de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para ser investido de nuevo presidente del gobierno.

En una entrevista en el programa "Más de Uno" en Onda Cero, Feijóo ha reconocido que el "doberman" de pactar con Vox en varias comunidades autónomas le pudo haber pasado factura en las generales celebradas el pasado 23 de julio. "Sánchez intentó que la necesidad de pactar con Vox pudiese movilizar al electorado de izquierdas. Y hemos de decir que esa parte la consiguió", ha admitido el líder del PP.

Sin embargo, Feijóo ha explicado que tomó la decisión de firmar coaliciones gubernamentales con el partido de Abascal para evitar repeticiones electorales en los territorios y garantizar "gobiernos estables". "Antes de repetir elecciones, pensamos que era mejor asumir el desgaste y darle un gobierno a Extremadura y Valencia. ¿Eso nos ha podido costar diez diputados y por tanto la mayoría absoluta? Probablemente".

Estas palabras de Feijóo han servido a Alsina para desnudar las contradicciones de Feijóo al oponerse, con los mismos argumentos, a que Sánchez pacte con otras fuerzas para evitar la repetición electoral. "El argumento que utiliza Sánchez es un poco parecido a éste. Antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y hay que cargar con Junts aunque no queramos", le ha dicho el comunicador. Una evidencia que ha puesto nervioso a Feijóo: "Sin ninguna duda. De argumentos estamos sobrados".

Las declaraciones de Feijóo de hoy son, además, totalmente contrarias a las que expresó hace 24 horas después de reunirse con el rey. En esa rueda de prensa en el Congreso, el presidente del PP dijo preferir una repetición de las elecciones generales en enero antes de que haya un "gobierno de la mentira". Es decir, si es Feijóo el que pacta es para garantizar "gobiernos estables". Si es Sánchez, es para hacer "gobiernos de la mentira".

Sin miedo a otra foto con Abascal

En relación a sus pactos con Vox, Feijóo también ha asegurado que no le incomoda una foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación contra la amnistía que el próximo 8 de octubre se celebra en Barcelona y a la que ambos tienen previsto acudir.

"Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo.