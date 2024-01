Feijóo se rodea de miles de personas en Madrid para criticar la amnistía: "Vamos a rescatar democráticamente este país"

Nuevo domingo de manifestación del PP contra la amnistía. Hay rutinas que no se pierden y el presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha rodeado de miles de personas para celebrar un mitin en la céntrica Plaza de España de Madrid.

El dirigente popular ha estado acompañado de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, así como de algunos presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Todo para reiterar, como ya hizo en otras concentraciones, que "lo que importa es reprobar la mentira" y que "nadie sea más que nadie".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Durante su intervención, Feijóo ha puesto en valor que "por más que la quieran desguazar, España no se va a romper". "Ya sé que comenzaron con los indultos, eliminaron el delito de sedición, compraron la investidura con la chequera de nuestros derechos, regalaron el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu", ha expuesto.

El líder del PP ha defendido que "España no se calla, no se va a dejar engañar y no se vende" y que desde su formación política van "a rescatar democráticamente este país".

"Vamos a devolver a los españoles su derecho a que nadie le imponga un país que no hemos elegido. Vamos a cambiar una España que quiere someter a los intereses de una sola persona por otra por la que apueste por el sentir de los ciudadanos”, ha reclamado.

En el acto también ha intervenido, en primer lugar, el alcalde de la capital, Luis Martínez Almeida, en un breve discurso en el que ha reivindicado la Constitución de 1978 para evitar que España se convierta en una "colonia del sanchismo" ni en el "cortijo de Sánchez y sus secuaces".

"Hay esperanza frente al sanchismo. Queremos seguir siendo la España que nos dimos en el 78", ha señalado, advirtiendo de que el presidente del Gobierno se "van a cansar de vernos en las calles".

"Frente a su rendición, nuestro paso adelante; frente a su muro, nuestro compromiso por España y los españoles; y frente a su entreguismo a los independentistas y golpistas enfrente para construir la mejor España que nos hemos dado", ha criticado.

El "muro" de Sánchez

Tras Almeida, ha llegado el turno de la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cargado contra la "maquinaria todopoderosa" del Gobierno.

"Muchísimas gracias españoles de todos los rincones de España y del mundo, ciudadanos que una vez más os unís a nosotros en esta señal de auxilio para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, que escuchen lo que está pasando en España. Amnistía, en mi nombre, no", ha justificado.

Ayuso ha recriminado que el Ejecutivo central está "borrando artículos del Código Penal y redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos, desguazando el Estado de derecho a gran velocidad".

La presidenta madrileña también ha hablado del "muro" que crea el presidente del Gobierno, tal y como sucede en todos los países totalitarios, donde "se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente, se va la masa crítica, se esfuman los principios y se quedan los serviles a sueldo en torno a una maquinaria de favores".

Un nuevo intento de manifestación que, como en fechas pasadas, se ha convertido en un mitin del PP, aunque se hayan visto algunas banderas de Vox en la Plaza de España de Madrid.