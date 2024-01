Cayetano Rivera se pronuncia alto y claro sobre lo que piensa del Gobierno de Sánchez

El torero Cayetano Rivera ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en el diario ABC en la que ha hablado de lo que piensa de la actualidad política y, en concreto, del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al ser preguntado sobre el mensaje que trasladan desde el Ejecutivo de que España vive su mejor momento, ha reconocido que "desde luego, no como Zapatero".

"Yo tengo otra visión mucho más diferente. Quizá en su posición le va ahora mejor que cuando gobernaba Rajoy. Pero no, no es la España que me gusta", ha señalado.

Cayetano Rivera ha defendido que con ello no quiere decir que "no haya cosas que hayan mejorado" y "en las que haya intención de mejorar". "Pero no es una España de la que me sienta ahora mismo muy orgulloso en muchas cosas", ha reiterado.

Después de cuestionarles sobre a qué se refiere, el torero ha recalcado que "a la política, a la corriente social". "Hay cosas que no entiendo ni comparto; parece que hay un movimiento que pretende borrar toda nuestra Historia en nombre del progreso. La Historia está para aprender, la Historia está para recordarla, tanto lo bueno como lo malo, para no cometer los mismos errores y aprender de lo que ha funcionado", ha expuesto.

Cayetano Rivera también considera que "la gente parece tener la piel muy sensible y es poco tolerante". "Si no coincides con la misma forma de pensar de otras personas, estás casi condenado a sus ojos", ha añadido.

Sobre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el torero ha explicado que cree que "las personas que se deben a los ciudadanos deberían ser un poquito más comedidas". "Su opinión no me interesa nada. Lo que me interesa saber es cómo va a ser como ministro de Cultura que gobierna para todos los españoles y todas sus industrias culturales", ha recriminado.