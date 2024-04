Garriga cargó facturas por valor de 52.400 euros al grupo de Vox en el Parlament

El secretario general de Vox y candidato de la formación a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, facturó a su propio grupo en el Parlament un total de 52.400 euros en dos años, según ha revelado este martes El Confidencial. La información publicada tiene lugar después de que ayer también trascendiera que una diputada de Vox había dirigido una carta al Comité Ejecutivo Nacional del partido para alertar de estas presuntas irregularidades.

En la misiva, Isabel Lázaro señalaba que Garriga habría pagado con tarjetas del grupo parlamentario envíos de comida a domicilio a través de la aplicación Glovo, así como diferentes gastos de peluquería, tintorería, barbería, supermercados y heladerías.

"Me encuentro con la obligación moral de trasladar a todos los miembros del CEN dicha información, con la esperanza de que seáis vosotros quienes toméis las medidas que correspondan. No deseo ningún mal a un proyecto del que soy parte desde hace tantos años, por ello creo que esto no se debe permitir, hemos de mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos", señalaba Lázaro.

El Confidencial ha puesto cifras a estos gastos de Garriga: 52.400 euros en dos años, según consta en la contabilidad detallada depositada en el Parlament. Esta cantidad se repartió entre diez facturas en 2021 y otras doce en el ejercicio siguiente. Cabe recordar que Garriga como presidente del grupo parlamentario de Vox 88.973 euros anuales.

Garriga se presenta como una víctima de "calumnias"

Pese a la denuncia de Lázaro, la dirección nacional de Vox cierra filas en torno a su secretario general y considera que todo se debe a un “pataleo” de la diputada autonómica por su exclusión de las listas para las elecciones catalanas del 12 de mayo. “Nos vamos a cuidar de tomar medidas contra cualquier calumnia y acusación infundada”, advirtió el pasado lunes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. El dirigente también consideró que estas facturas son “gastos cotidianos de un grupo parlamentario”.

Este martes, el propio Garriga ha rechazado asumir cualquier responsabilidad y se ha presentado como "víctima" de muchas "calumnias". "Yo he recibido amenazas y me han lanzado piedras y huevos. Tengo que ir escoltado las 24 horas del día. Han señalado la casa de mis difuntos padres y mis padres han recibido pizzas con grapas y con tornillos. Y como han visto que eso no me amedrenta, ahora cambian la estrategia y pretenden cuestionar mi honorabilidad. Pero pinchan en hueso. Las cuentas de Vox en el Parlament han sido auditadas y no hay nada que puedan objetar", ha señalado el candidato a la presidencia de la Generalitat en una entrevista en televisión.