De Ayuso a Maroto: todas las veces que Silvia Intxaurrondo ha puesto en aprietos a los políticos

La periodista y presentadora Silvia Intxaurrondo se ha convertido este lunes en protagonista de la actualidad política tras el brutal rifirrafe que ha protagonizado con Alberto Núñez Feijóo en el programa "La Hora de la 1" de RTVE.

En el espacio de la televisión pública, el candidato del PP a la presidencia del gobierno en las generales de este 23-J ha asegurado que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC cuando ha gobernado. Una afirmación que Intxaurrondo le ha desmentido de forma tajante. "Ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016". le ha dicho cortando su respuesta. Algo que Feijóo, visiblemente molesto, ha negado. "Yo no sé de dónde saca eso. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Y cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos un 0,25%. Por tanto, le reitero: revise usted los datos", le ha dicho. Intxaurrondo, sin embargo, ha insistido en que sus datos eran ciertos.

Dos horas después, una vez que el vídeo con el momento del encontronazo se ha hecho viral, Feijóo ha publicado un tuit subrayando que el PP "nunca congeló las pensiones" y se ha ofrecido a "aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta". Lo cierto, en todo caso, es que Feijóo estaba mintiendo sobre la revalorización de las pensiones y Silvia Intxaurrondo le ha advertido de este error en directo.

Sin embargo, no es la primera vez que la presentadora de "La Hora de la 1" pone en aprietos a algunos políticos. La profesional vasca, que trabajó junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy y Cuatro y después dio el salto a ETB y Telemadrid, se ha caracterizado siempre por sus incisivas preguntas y sus implacables réplicas. En la cadena autonómica madrileña, por ejemplo, puso en serios aprietos a Ayuso cuando le preguntó de dónde iba a sacar el personal sanitario para un nuevo hospital en Valdebebas. "Perdóneme presidenta, pero no me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y los traslada a Valdebebas...", le preguntaba la periodista de forma constante. Ayuso, que se trabó en diferentes momentos, acabó diciéndole que sus preguntas no eran las adecuadas. "Yo no soy la responsable de recursos humanos de la consejería. La presidenta no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos... Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico", intentó zanjar.

También fue muy sonado el corte que se llevó Javier Maroto después de que el senador criticara al PSOE por exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros a las puertas de la campaña electoral del 28-M. "La fecha no la eligió el gobierno, sino la familia porque se cumplieron 120 años del nacimiento del fundador de la Falange", le recuerda. Maroto, ante esta verdad, se queda en silencio. "¿Y cuál es la pregunta"?, le acaba diciendo Maroto para romper el tenso momento.

Algunos dirigentes de Vox también han sido 'víctimas' del buen hacer profesional de Intxaurrondo. Hace escasos días, la periodista le preguntaba a Santiago Abascal en directo si estaba a favor del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, que España ratificó en abril de 2014. El líder de Vox, muy enfadado, admitió que desconocía su contenido y que él sólo reconocía la soberanía española en materia legislativa. "No voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox esté a favor de la discriminación contra las mujeres. No sé si usted tiene hijas, yo sí, y no voy a aceptar que ustedes nos demonicen", le señaló Abascal en un tono muy duro. Unos meses antes, también tuvo un enganchón con Iván Espinosa de los Monteros a cuenta de la salida de Macarena Olona de la formación.

Intxaurrondo también puso de los nervios a Carlos García Adanero, exdirigente de UPN y ahora candidato del PP, por su transfuguismo. La presentadora le preguntó si algún partido le invitó a romper la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral, algo que él negó. Después, Intxaurrondo le preguntó directamente por una llamada del PP y él, algo molesto, la cortó en seco y le dijo que "no". Intxaurrondo le insiste en que le deje formular la pregunta completa. "Sé lo que me va a preguntar", le volvió a decir Adanero. Pero ella no se quedó callada: "No me diga que sabe lo que le voy a preguntar".