Ignatius Farray se sale de su tono habitual y se pronuncia sobre Silvia Intxaurrondo y Feijóo en TVE

La entrevista que Alberto Núñez Feijóo ha dado a La Hora de La 1, en TVE, es uno de los momentos electorales del día, de la semana y de la campaña electoral. La periodista Silvia Intxaurrondo se ha convertido en la protagonista involuntaria de la mañana por rebatir en directo una afirmación del líder del PP.

El dirigente gallego y, según las encuestas, máximo favorito a presidir España a partir del próximo lunes, ha dicho al hablar de las pensiones: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara".

Una afirmación falsa que la periodista se ha encargado de desmentir en directo: "No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016". De hecho, el propio Feijóo ha reconocido después en Twitter que su dato era erróneo: "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones".

En Twitter no se ha hablado de otra cosa y decenas de rostros conocidos del periodismo y hasta del humor se han pronunciado. Uno de los más rotundos y a la vez que más repercusión ha tenido ha sido el cómico Ignatius Farray.

"Entonces, ¿en nuestra democracia, una periodista como Silvia Intxaurrondo, en un programa en directo de televisión, puede desmentir a un político contrastando datos?... Pero eso no significa que Ana Pastor no haga periodismo, ¿no? También te puedes quedar vergonzosamente callada", ha señalado el humorista canario.

Su tuit ha sido todo un éxito y lleva desde la mañana del lunes más de 12.700 'me gusta' y más de 4.000 retuits entre compartidos y citados, con un alcance de más de 440.000 personas.

Otro que también ha sido implacable ha sido Jordi Évole, cuyo mensaje ha llegado ya a más de dos millones de personas.