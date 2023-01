Gonzo pregunta a Zaplana si pediría el indulto a Sánchez si le acaban condenando y responde así

Eduardo Zaplana, exministro del PP y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión, ha sido entrevistado este domingo por Fernando González González, más conocido como Gonzo, en el programa Salvados.

El periodista le ha preguntado directamente que si le acaban condenando y "acaba teniendo que entrar en la cárcel, ¿le gustaría que pidieran el indulto al presidente del Gobierno?".

"Ni contemplo la condena ni contemplo el indulto ni contemplo nada", ha respondido El que fuera alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno con el PP de Aznar. Además, ha añadido: "Y desde luego si fuera por los hechos que dice el fiscal que he cometido, no merecería ningún tipo de indulto".

Tras estas palabras, ha continuado explicando que "no se trata de una actividad política, no se trata de... Se trata de hechos muy graves y no creo que fuera merecedor de ningún tipo de indulto en ese supuesto".

"Lo que pasa es que como estoy absolutamente convencido de que eso no es verdad, pues no se tiene que producir", ha zanjado.

En ese momento, el periodista le ha preguntado si hay algo de lo que se arrepienta. "Pues de muchísimas cosas, pero de esto de lo que estamos tratando ahora no", ha asegurado antes de sentenciar que esto va dando vueltas sobre lo mismo: un cohecho del año 97. "Todo lo demás se deriva de eso", ha apuntado.

Y cuando le cuestiona si cambiaría algo si pudiera, no duda en soltar: "Hombre, cambiaría que no me hubieran imputado y metido en la cárcel".