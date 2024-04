Guilarte cree que Reynders pecó de "ingenuo" al negociar el CGPJ con PSOE y PP y lamenta que no haya habido "avances"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha asegurado que cree que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha pecado de "ingenuo" al negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el PSOE y el PP, lamentando al mismo tiempo que no se hayan producido "avances" en este sentido.

"Desde una perspectiva neutral, que es la que debo mantener, tenemos a dos negociadores que va cada uno por su linde y que no confluyen en ningún lugar", ha señalado Guilarte en una entrevista en la Cadena SER, que ha recogido Europa Press, en la que se ha mostrado "perplejo" porque, en su opinión, no ha habido una "negociación" entre los dos principales partidos, sino que "se han juntado dos veces y cada uno ha escenificado su postura".

En este sentido, el presidente interino del CGPJ ha reconocido que no ha notado "ningún avance" en la negociación, a la vez que ha indicado que cree que el comisario Reynders debe estar "alucinando" y pecó de "ingenuo" en las dos reuniones. "Creo que él también quería obtener una cierta rentabilidad política o para sus designios y no creo que le haya salido muy bien", ha expresado.

Guilarte también ha afirmado que él intenta ayudar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero no tendría sentido seguir en el cargo si no lo consigue, por lo que se plantea dimitir en verano. "Tampoco quiero hacer ningún ruido ni que se utilice políticamente. Creo que he cumplido un papel e intentado ayudar en la renovación. He visto que hasta hoy mi conducta y mi actitud no ha generado el más mínimo impacto en esa posible renovación", ha admitido, al tiempo que ha admitido una cierta incomodidad con otros vocales del CGPJ. "No gozo de las simpatías de muchos de mis compañeros", ha apuntado.

Por otra parte, Guilarte ha defendido su 'Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ', un documento de 17 páginas en el que se plantean fórmulas para evitar futuro bloqueos del órgano y otras medidas contra la politización de la Justicia.

El presidente del CGPJ ha dicho que hay que "buscar fórmulas intermediarias" antes la actitud de los dos grandes partidos, que "va cada uno por su senda y no se van a encontrar nunca".

En concreto, se ha referido a los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces en la cúpula judicial y en la elección de cargos gubernativos, que afectarían a la Presidencia de la Audiencia Nacional, de Audiencias Provinciales, de los TSJ, así como de Sala de la Audiencia Nacional, Salas de los TSJ y Presidencias de Salas del Tribunal Supremo.

Guilarte ha subrayado que ha "vivido la experiencia" sobre "cómo se nombran presidentes de las audiencias" y hay candidatos que "ni conocemos" desde el CGPJ. "No quiero calificar peyorativamente a nadie. No estoy capacitado ni mis compañeros para valorar ciertas disciplinas a las que soy ajeno", ha defendido, a la vez que ha insistido en que los cargos gubernativos, que sí "es gobierno burocrático", deben ser nombrado por los jueces del territorio, que son quienes los conocen.