¿Hay alguna diferencia entre decir 'maricón' y 'zorra'? Carmen Calvo responde

Carmen Calvo, una de las voces del feminismo más reconocidas en España, ha publicado esta semana Nosotras (Editorial Planeta), un ensayo escrito en primera persona donde hace un repaso a la historia del movimiento feminista y homenajea a todas aquellas mujeres que han contribuido a la lucha por la igualdad.

En sus más de doscientas páginas, Calvo no hace ninguna mención directa a Irene Montero, anterior ministra de Igualdad, pero sí habla del "fatídico día" en el que no pudo apoyar la Ley Trans en el Congreso. Su postura frente a esta norma le ha granjeado muchas críticas por parte del denominado "feminismo moderno" al considerarla contraria a los derechos de los hombres y las mujeres trans.

En estos últimos días, la exvicepresidenta primera y próxima presidenta del Consejo de Estado también se ha mostrado muy crítica con la elección de 'Zorra' como canción que representará a España en Eurovisión 2024. En la presentación este miércoles de su libro, en el Ateneo de Madrid, Calvo rechazaba la propuesta pese a que su intención es 'resignificar' una palabra que se ha utilizado como insulto hacia las mujeres durante décadas. "Más de una mujer me ha dicho que fue lo último que escuchó antes de ser apuñalada", aseguraba la dirigente para defender su postura. Además, considera que el fin único de Nebulossa con esta canción es "ganar dinero y conseguir votos" en el festival.

En una entrevista con El HuffPost con motivo de la publicación de su libro, preguntamos a Carmen Calvo sobre este polémico asunto. ¿Qué le diría a María, de Nebulossa, si la tuviera enfrente? ¿Hay alguna diferencia entre intentar resignificar la palabra 'maricón' - como ha hecho el colectivo LGTBIQ+ - y resignificar 'zorra'? Estas son sus respuestas:

- La canción “Zorra” para Eurovisión también ha generado mucha polémica en estas últimas semanas. Conocemos sobradamente su postura en contra, pero cabe recordar que el tema está coescrito por una mujer e interpretado por una mujer. ¿Qué le diría usted a María Bas, de Nebulossa, si la tuviera usted delante ahora?

- Ella ya ha dicho que esto no le importa nada, salvo que su canción salga adelante. Pues hay tienes una declaración de intenciones. Yo no le deseo mal a nadie. Que le vaya bien. Su objetivo es ganar Eurovisión, pero el objetivo del feminismo no tiene nada que ver con el festival. ¡Es que estamos mezclando cosas que no tienen parangón ninguno! Pero ella lo ha clavado diciendo que todo esto le da igual. Si a ella le da igual...

- ¿Hay alguna diferencia para usted entre decir 'maricón' y decir 'zorra'?

- 'Zorra' está determinado en la RAE. Si tú quieres hace un análisis semántico de cosas que son insultos, no me parece que esa sea la vía. Utilizar la palabra 'maricón' puede ofender a hombres que han estado en las cárceles franquistas y que están vivos todavía en la memoria democrática del colectivo LGTBI. Por eso creo que no es una buena idea el método. Si queremos resignificar palabras que han sido ofensivas, tenemos que hacerlo de otra manera. Porque a las mujeres que han sido víctimas de violencia que le han dicho 'zorra', no les va a hacer gracia que lo banalicemos. Y aunque muchos hombres se autodigan 'maricones' y no les importa, hay muchos que todavía tienen memoria de cómo sufrieron años de cárcel por el 'delito' de ser maricón. Hay que ser sensible con esas cosas. Los temas importantes hay que hacerlos de manera seria, porque vivimos tiempos en los que todo parece que ya da igual. Que no hay autocontrol de nada. Que hay gente que está dispuesta a negar la historia. ¡Hay hasta terraplanistas! Yo no quiero formar parte de eso. Hoy por hoy, 'zorra' es lo que es. Que le vaya bien en Eurovisión, pero la única que ha aclarado todo es la propia artista al decir que le importa todo un pito. Así que los que dicen que esto estaba sirviendo para transformar la palabra, que se lo quiten de la cabeza porque ella ya lo ha dicho.