Irene Montero:​ "Claro que hay 'lawfare'. Existe y se ha ejercido contra Podemos y el independentismo"

La exministra de Igualdad, Irene Montero, asegura con total convencimiento que en España existe "lawfare' y que Podemos ha sido una de sus víctimas. En una entrevista este lunes en el programa "La Hora de la 1", Montero ha puesto como ejemplo de esa 'instrumentalización de la Justicia' el caso de su exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El Supremo confirmó la existencia de una conspiración para tumbar a quien era diputada de Podemos manipulando una causa judicial. El juez de dicho caso, Salvador Alba, hoy está en la cárcel. "El lawfare existe y se ha ejercido contra Podemos y contra el independentismo. Ese daño es irreparable. Para Podemos y para la democracia", ha asegurado Montero.

"Por suerte", según la exministra, "en este caso se consiguió demostrar que había habido fabricación de pruebas falsas". "Si no, le habrían roto la vida a Rosell", ha añadido. Por eso, Montero considera que es necesario que haya "fuerzas políticos, como Podemos, que hablan de derecha judicial cuando el PSOE no quiere dar esa batalla". "Nosotros queremos que en este país se respete el Estado de Derecho y que no haya prácticas corruptas desde el poder judicial y desde el poder mediático", ha señalado.

Dos días después de hacerse oficial su candidatura a las elecciones europeas bajo la marca de Podemos, Montero ha defendido que su partido nunca ha pensado en "preservar cuotas de poder", "sino en utilizar esos espacios de poder institucional para transformar y avanzar en lo que nos decían que era imposible". En este sentido, Montero cree que las europeas serán un "todo o nada" para Podemos, una máxima que ha estado en el propio historial de su partido durante sus diez años de existencia.

Sobre su ruptura con Sumar, Montero ha dejado claro en diversas ocasiones que son "partidos distintos" y que han "pasado página"." Seguimos nuestro propio camino, que es de la valentía y de no conformarnos con los recortes derechos de PP y Vox o el 'no se puede' del PSOE", ha dicho. La dirigente admite que ha sido una "decisión difícil", pero que no había otro camino posible para que los diputados de Podemos "puedan intervenir en los plenos o para pedir cosas como que se suspendan la relaciones institucionales con Israel". "Si no existiese Podemos, no tendríamos una ley trans o un impuesto a las grandes fortunas. Por eso, es necesario que haya una fuerza política que no se conforme con lo que marca el bipartidismo. Somos una fuerza diferente a Sumar", ha advertido.

Podemos defiende que el pacto con Yolanda Díaz se creó para evitar un gobierno de PP y Vox en España, pero ahora asegura que la formación morada estará presente "en las elecciones vascas y gallegas", sin precisar si se repetirá o no la fórmula de coalición.

En todo caso, Montero ha asegurado que dialogarán con PSOE y Sumar siempre que haya "respeto" mutuo y se ha alegrado, por ejemplo, de la moción de censura que hará alcalde a un edil de Bildu en Pamplona. "Entiendo que la derecha tiene que sobreactuar con argumentos que socavan los principios de la democracia. Bildu es una fuerza legítima y responsable de muchos de los avances sociales que se han hecho en España en estos últimos años", ha asegurado.

Por último, la exministra de Igualdad ha vuelto a defender la discutida ley del sólo sí es sí al considerarla "útil" y un ejemplo de norma que otros países europeos quieren copiar. "Demostró que hay machismo en el poder judicial, puesto que algunos no querían que el consentimiento estuviera en el centro", ha dicho. Además, admite haber entendido las críticas por su polémico traspaso de cartera con Ana Redondo hace tres semanas, aunque ha subrayado de nuevo que, a veces, "los sectores progresistas se dejan arrastrar por las campañas de la derecha y dicen cosas como que el feminismo es incómodo".