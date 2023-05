Juan Lobato (PSOE): "Ninguna victoria merece decisiones como las que se tomaron en la pandemia en Madrid"

Lleva, como él mismo dice siempre, más de un año de campaña. Y ahora, ya sí, está a punto de llegar oficialmente a ella. El socialista Juan Lobato (Madrid, 1984) aspira el 28 de mayo a arrebatarle a Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid pero tiene varios frentes contra los que luchar.

Por un lado, lo poco conocida que es su figura para los electores, algo de lo que se ha valido para hacer campaña con un entretenido 'spot' en el que su cara aparecía difuminada y eran sus allegados quienes explicaban quién era.

Por otro, contra las encuestas, que le dan una victoria holgada a Ayuso y algunas, incluso, hasta sitúan al PSOE en tercera posición por detrás de Más Madrid.

No la última de 40dB, que coloca a los socialistas en segunda posición. Eso sí, la actual presidenta y candidata del PP obtiene la mayoría absoluta.

Este lunes se ha conocido la encuesta de 40dB de la que se extraen dos conclusiones. El PSOE sube y supera a Más Madrid, pero Ayuso gana porque, entre otras cosas, Podemos no entra.

Yo leo todas las encuestas y lo hago con atención. Y todas de las últimas semanas tienen algo en común: el único partido que en todas ellas sube respecto a la misma encuesta del mismo medio anterior, el único que sube en todas las encuestas es el PSOE. Es una buena noticia. Y estoy agradecido porque mi valoración en todas ellas sube y el grado de conocimiento que vamos generando es bastante bueno. Es un elemento positivo que genera un cambio de dinámica. El PSOE estaba en una situación muy mala y lo más difícil era cambiar la dinámica y pasar de ir en bajada a ir en subida. Por lo tanto, orgullosos de que ese cambio se vea reflejado en el apoyo de los ciudadanos. Ahora, queda mucho camino y hay que hacerlo con toda la intensidad estas tres semanas. La dinámica es buena, pero hay que generar un nivel de adhesión, ilusión y convicción de que puede haber regeneración después de 28 años, que exige toda nuestra concentración y fuerza.

Parece difícil, ¿no? Las últimas encuestas apuntan a que Ayuso logra la mayoría absoluta.

Sí, dependiendo del tema de Podemos. Es verdad que esa división de esa izquierda no socialdemócrata entre Más Madrid y Podemos, que ya pasó hace cuatro años y nos costó la alcaldía progresista a los madrileños. Ya pasó hace ocho que esa división generó que por un escaño no presidimos la Comunidad de Madrid. Esta vez parece que ese escenario tiene cierto riesgo. Que Podemos llegara al 5% parece que sería clave para que Ayuso perdiera la mayoría absoluta e incluso pudiera perder el Gobierno si conseguimos continuar con ese crecimiento del PSOE en estas semanas.

Le han criticado en las últimas horas que haya dicho que Más Madrid e IU son lo mismo. ¿No cree que ese tipo de comentarios no ayudan a ensanchar el espacio de la izquierda?

No he leído las críticas, pero no he hecho ninguna crítica a Más Madrid. Era descriptivo, me dijeron que Yolanda Díaz iba a hacer campaña con Podemos y Más Madrid y Más País y me parece lógico, porque son el mismo espacio ideológico. Claro, es que Mónica García ha sido más años diputada de Podemos que de Más Madrid. No entiendo muy bien, es el mismo espacio claramente. Hay un espacio de izquierda socialdemócrata progresista y otro el de Yolanda Díaz, que es militante orgullosa del PCE, que es el espacio de Podemos y de Más Madrid. Es que los dirigentes de Más Madrid eran dirigente de Podemos hasta hace dos años.

¿Les ha hecho daño electoralmente lo que sucedió hace una semana en la Puerta del Sol durante los actos del Dos de Mayo?

No, yo creo que daño electoral no. Creo que es una pena para los madrileños. Que estemos en un clima en el que en Madrid un ministro no pueda ir con naturalidad a un acto por el empecinamiento que tiene Ayuso de generar polémicas, insultos, cabreo y enfrentamiento de forma constante. No sé qué habrán informado los embajadores a sus países o los analistas de inversión a sus grandes fondos internacionales, pero creo que nada bueno sobre Madrid. Esto es una pena tremenda. Además, me parece lamentable que se quiera con esto por parte de Ayuso tapar las cosas malas fruto de su gestión, sino que también se tapan las buenas. Es que el Dos de Mayo es el día de los madrileños y se entregaban medallas a organizaciones que luchan contra el ELA, de ayuda a discapacitados, denominación de origen del aceite de oliva, actores como Andrés Pajares. Esos deberían haber sido los protagonistas y no Ayuso con su numerito. En fin, bastante lamentable.

Juan Lobato, durante la entrevista. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

Hay gente en el PSOE que cree que Bolaños se equivocó, que no debió de haber intentado subir.

Bueno, a ver, Bolaños fue el año pasado con total normalidad. ¿Por qué este año iba a ser distinto? ¿Por qué un ministro va a estar pensando si le gusta o no a Ayuso? Es que esta no es la fiesta de la reina de Madrid, es la fiesta de los madrileños. Si un ministro quiere apoyar la fiesta... Es que si no va, se hubieran enfadado porque no iba, y si va, se enfadan por que va. Es buscar el enfrentamiento y la confrontación permanentemente, en vez de estar pensando en los problemas de verdad. Ese afán que tiene de hacerle oposición al señor Casado hasta que se lo cargó, y ahora de hacerle oposición al señor Feijóo.

¿Cómo interpreta que tras varias huelgas y manifestaciones de sanitarios, este asunto no castigue en las encuestas a Ayuso?

Lo veremos en los resultados electorales. Sí que es verdad que las encuestas sí que señalan que los principales problemas que ven los ciudadanos son los servicios públicos. No sólo la sanidad, sino la educación también. La falta de oportunidades para mucha gente en Madrid, como está pasando con los 33.000 jóvenes sin FP. Eso, yo creo que la gente sí lo identifica. Otra cosa es que seamos capaces de generar una alternativa seria, solvente e ilusionante. Porque criticar y atacar a Ayuso es muy fácil y lo ha hecho mucha gente estos años, incluso en el Parlamento. Pero lo verdaderamente difícil, donde está el reto, es que haya una alternativa seria para Madrid. Eso es lo que nosotros intentamos representar, con que defendemos la sensibilidad y la solvencia, y creo que somos el único partido en condiciones de defenderlo y de ponerlo encima de la mesa.

¿Se puede arreglar la situación sanitaria en Madrid en una legislatura?

Se puede avanzar mucho, sí.

¿Qué se puede hacer?

Nosotros presentamos, en enero de 2022, un pacto por la salud con dos ejes estratégicos: la Atención Primaria, que colapsó en 2022, ojalá nos hubieran hecho caso; y la prevención y promoción de la salud, que es la clave para la calidad de vida en Madrid y para la eficiencia y la sostenibilidad económica del sistema sanitario. Claro que se pueden hacer cambios, hay que aprobar ese pacto por la salud, hacer unos Presupuestos con esa inversión pública que hace falta en Sanidad que permita recuperar la contratación de los 6.000 sanitarios que Ayuso echó hace un año, que permita reabrir las urgencias a millones de familias que, por primera vez en 40 años, nos hemos quedado sin nuestros médicos de urgencia de toda la vida, y que permita recuperar esa fortaleza del sistema sanitario.

¿Eso a corto plazo se puede hacer?

Perfectamente, igual que hace un año se despidió a 6.000 sanitarios, hay que hacer esa contratación extraordinaria.

Hablemos de vivienda. Hace unos días, en una entrevista con este periódico, Reyes Maroto, su candidata al Ayuntamiento de Madrid, se mostró favorable a controlar los precios de la vivienda de manera temporal. ¿Qué le parece esta idea?

Yo creo que lo que debe hacerse lo que dice la Ley de Vivienda, que yo estoy de acuerdo con su contenido. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el acceso a la vivienda. Y esto necesita una medida de fondo clarísima, que es vivienda pública en Madrid. Tenemos un 1% frente al 20% de las regiones líderes en Europa. Mientras hacemos esa construcción y puesta a disposición de vivienda pública en alquiler, ¿alguien va a hacer viviendas a corto plazo que comprometan a su Gobierno de forma inmediata? Yo sí, desde luego. Por eso me he comprometido a que esa ley de vivienda de la Comunidad de Madrid reducirá en 300 euros el precio del alquiler en la vivienda a jóvenes y familias con ingresos de hasta 35.000 euros. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos capaces de que tengan a disposición esas viviendas. Creo que por ahí pasa la solución. La ley de vivienda establece que transitoriamente, mientras conseguimos generar ese parque de vivienda pública, se apliquen diferentes medidas. Yo propongo esta, reducir 300 euros en Madrid. La ley de vivienda establece una medida transitoria que me parece lógica mientras tenga carácter transitorio que es limitar la subida máxima del alquiler que se puede tener el año próximo a un 3%. Es lógico en el marco en el que estamos.

¿Está proponiendo entonces un cheque de 300 euros?

Es una reducción en el precio del alquiler de 300 euros dirigido a jóvenes y familias con rentas de hasta 35.000 euros. De tal forma que esos 300 euros permitan aliviar ese coste del alquiler hasta que tengan la vivienda pública, la que todos decimos que tienen que tener. El tema está en que, mientras tanto, ¿qué? Porque aquí se hacen muchas promesas a medio y largo plazo. Ayuso ha prometido tres veces construir 15.000 viviendas y ha entregado cero. Mientras que cumplimos esos compromisos, comprometámonos a que haya soluciones reales.

¿No teme que esa ayuda pueda ser absorbida por una subida del alquiler?

No, por dos razones. Primero, porque no es una ayuda de carácter universal. Y segundo, porque es una medida estrictamente transitoria. Es decir, un casero cuando negocia el precio con su inquilino, puede que en ese momento el inquilino tenga derecho a esa ayuda, pero puede que en seis meses lo pierda porque su renta ha subido o porque han cambiado las circunstancias. Por tanto, es imposible que un inquilino pueda aceptar un precio del alquiler de 300 euros más sabiendo que puede perder esa ayuda en cualquier momento.

¿Qué opciones tiene la Comunidad de Madrid a nivel de vivienda pública? ¿De dónde se puede tirar?

Tiene varias opciones importantes. Primero, el urbanismo depende de la Comunidad. Quien tiene la potestad de aprobar los planes urbanísticos es la Comunidad de Madrid. Ahora mismo y desde hace años hay un bloqueo en esos desarrollos urbanísticos porque la Comunidad no tiene la capacidad para la tramitación administrativa y técnica de esos planes generales. En ellos se establecen dotaciones de suelo público para esto. Por tanto, depende de la Comunidad que exista gran cantidad de suelo para esa vivienda. Lo que hay que hacer es flexibilizar los procedimientos por los cuales se tramitan y están bloqueados tantos planes de urbanismo en muchísimos municipios.

Juan Lobato, tras la entrevista. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

¿Qué le parece que Ayuso se haya opuesto a la ley de vivienda, diga que no la va a aplicar donde no sea obligatoria y que la recurrirá ante los tribunales?

Bueno, Ayuso es que antes de leer las normas, si viene del Gobierno de España ya anuncia que no la va a cumplir y que la va a recurrir. Pasa con tropecientas. Parece más un bufete de abogados que un Gobierno. Porque en vez de dedicarse a legislar, está permanentemente con ese enfrentamiento y ese recurso. Si dedicara un 10% del tiempo que dedica a atacar, recurrir e impugnar, a encargarse de la Educación y la Sanidad de los madrileños, seríamos líderes en Europa sin ninguna duda.

Ha prometido, si gobierna, una reforma fiscal que cuando lo planteó tuvo polémica, porque le achacaron que bajaba impuestos.

Bueno, en realidad se suben 900 millones los impuestos, pero bueno.

Explique su reforma.

Nosotros cuando presentamos el pacto por la Salud, como todas nuestras propuestas tiene una memoria económica, y necesitamos 900 millones para llevar a cabo esas inversiones en servicios públicos que hacen falta en Madrid. ¿Cómo financiamos esto? Nos pusimos a trabajar en una reforma fiscal que presentamos hace un año y que aumenta los ingresos en 900 millones. Por lo tanto, no se bajan los impuestos, se incrementa en 900 millones. ¿Cómo? Con dos reformas. Una, en IRPF, y otra en Sucesiones y Patrimonio. En IRPF subimos al máximo los mínimos exentos que pagan las amplias clases medias en Madrid, porque están en mitad de la tabla de lo que permite el Gobierno de España. Subámoslo al máximo, si en Madrid es donde es más caro el coste de la vida, ¿cómo no van a estar exentos al máximo los costes esenciales de las familias? Así aliviamos fiscalmente a las amplias clases medias. ¿Cómo financiamos ese dinero extraordinario? Con un nuevo tramo a partir de 78.000 euros, que es medio punto más, y otro tramo a partir de 150.000 euros, un punto más. No tiene sentido que Más Madrid y PP propongan que pague lo mismo quien gana 55.000 euros que quien gana 300.000.

¿Cuál sería su primera medida si logra ser presidente?

Convocar a todos los partidos políticos. Yo le he mandado 24 cartas a Ayuso este año con propuestas claras. No puede ser que tengamos una presidenta que no atiende a los partidos, a las organizaciones y entidades, a los alcaldes de la región. Necesitamos un presidente que entienda que los partidos, aunque no sean el suyo, tienen mucho que aportar, que las entidades y colectivos también, y por supuesto los alcaldes y alcaldesas.

Pero entiendo que si no consigue ninguna propuesta que le convenza de la derecha, atenderá a la izquierda.

Bueno, claro, yo tengo un programa de gobierno que es claramente de izquierdas. Este es un debate muy curioso. A uno se le ve si es de izquierdas o derechas por los hechos y la gestión. Yo tengo una gestión que ha demostrado que en mi municipio, todos los niños independientemente de la renta de sus padres tienen dos horas gratuitas de inglés a la semana de 3 a 16 años. Todos los niños de 8 a 12 años, hora y media de robótica y programación de acceso gratuito independientemente de la renta. Y todos los niños de tres años aprenden a nadar con un curso de un año gratuito. No sé si hay algo más de izquierdas que esto.

¿Cuál sería un buen resultado el 28 de mayo?

Pues que la mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid nos den una mayoría parlamentaria para presidir la Comunidad de Madrid después de 28 años.

Juan Lobato, durante la entrevista. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

Si la noche del 28 de mayo la izquierda suma más que la derecha, pero Más Madrid logra un escaño más, ¿hará presidenta a Mónica García?

Bueno, primero es un futurible. Segundo, no encaja con la tendencia de todas las encuestas que dice que el único partido que sube es el PSOE. Y tercero, nosotros somos un partido de mayorías, representamos a las amplias clases de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid. Por lo tanto, nosotros nos presentamos para representar a esas amplísimas mayorías y no a espacios nicho o a familias políticas diferentes a la nuestra.

Pero no tendría problema en una coalición, fuera usted presidente o al revés.

Bueno, yo ha he pasado por ahí. Yo gané las elecciones por once votos, no se puede ganar por menos margen, y decidí gobernar en solitario. Eso sí, sentaba cada mes a todos los grupos políticos a la vez en mi despacho para ver qué temas eran prioritarios y qué modelo consensuábamos a medio plazo en nuestro municipio. Eso nos permitía aprobar con un 90% los puntos en el pleno. Pasaron cuatro años y gané con mayoría absolutísima, triplicando en votos al PP. Me sobraba la mitad de concejales para aprobar puntos en el Pleno. Pues decidí meter en mi gobierno a gente de otros partidos. Y me decían, pero hombre, si no te hace falta una coalición. Y decía, pero si no es lo que a mí me haga falta. ¿Aquí hay gente con una visión clara de lo que quiere Madrid en el futuro, con capacidad, experiencia, solvencia demostrada de gestión, honesta y transparente? Pues adelante y a trabajar.

Y si no gana la izquierda, ¿seguirá en la Asamblea?

Bueno, nosotros ya te digo que nos presentamos para ganar. El PSOE no puede aspirar a otra cosa que no sea presidir la Comunidad. Todo el mundo entiende que esta decisión que hemos tomado en el PSOE de Madrid es un proyecto que pretende poner cimientos sobre sólido y dedicar 10, 15 años a que Madrid cambie y avance.

¿Eso es un sí?

Eso es lo que he dicho.

Le voy a poner otro futurible, que ya sé que no le gustan...

Bueno, son entretenidos pero son futuribles.

Si dependiera de Vox que Ayuso gobernase, ¿le propondría algún tipo de pacto para evitar la entrada de la ultraderecha en el Gobierno?

Yo ya lo he hecho esto. Mi primera decisión como secretario general fue plantear a Ayuso que necesitábamos Presupuestos para la Comunidad de Madrid, que era un desastre estar sin Presupuestos, y que estaba el PSOE para, con unas condiciones muy claras, que era apostar por los servicios públicos con claridad y contundencia, estábamos abiertos a dialogar cualquier opción. Y eso se me contestó como se me contestó y así le ha ido a Madrid, que ha tenido en cuatro años un presupuesto.

¿Cómo le contestó?

Pues con muy poco interés.

Ha hecho una campaña jugando con el poco conocimiento de su figura. Tras meses de precampaña y a poco para que arranque la campaña oficialmente, ¿nota que ya le conocen más?

[Ríe] Sí, ahí están las encuestas y la verdad es que muy agradecido. Hay gente que se da a conocer atacando e insultando, yo creo que darnos a conocer con humor, en positivo, poniendo sobre la mesa el respeto y la educación, es lo que nos ha dado que en todas las encuestas la valoración que tenemos, todavía por detrás de Ayuso, sea la segunda más alta como referentes de la oposición. Estoy muy agradecido y orgulloso de todos los que me valoran bien en las encuestas.

Ahora que habla de ella, dígame algo bueno de Ayuso.

Bueno, hombre, yo la conozco desde 2015 y tenemos un trato humano y personal cordial. En las distancias cortas es una persona normal con la que se puede hablar y dialogar. Yo diría que es una mujer que ha tenido la visión de saber ver, en un momento único en la pandemia, cómo posicionarse políticamente con mucha inteligencia. Yo nunca me hubiera posicionado así como ella, nunca hubiera hecho lo que ella hizo. Pero sí que supo leer un hartazgo que había en la sociedad y lo interpretó de esa manera y tuvo ese éxito electoral.

¿No lo habría hecho aunque le garantizaran que iba a ganar?

No, nunca. Ninguna victoria electoral merece decisiones como las que se tomaron en la pandemia en Madrid.

Siempre dice que lleva de campaña desde que llegó a secretario general, ¿tiene pensado qué hará cuando acabe toda la vorágine? ¿Algo de descanso, algún plan para desconectar?

[Ríe] Pues seguro que disfrutar más de los peques, aunque tengo los ratos garantizados por la mañana, pero echar más horas con ellos. Y recuperar deporte y lecturas. Novelas, que ahora sólo leo informes y dosieres.