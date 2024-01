Este momento de la entrevista de Alsina a Feijóo lleva más de 8.000 'me gusta': su cara lo resume TODO

Carlos Alsina recibió este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su programa en Onda Cero, Más de Uno, y protagonizó un momento que no deja de compartirse en redes sociales en estas últimas horas.

El presentador preguntó al líder del principal partido de la oposición sobre la propuesta que desde Génova han lanzado en su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía con la que proponen ilegalizar partidos que convoquen referéndums ilegales.

Carlos Alsina quiso indagar en la iniciativa y cuestionó que qué pasaría si "es condenado como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción". "¿Qué posteriormente ha sido derogado ese párrafo por el Tribunal Supremo? No parece razonable", contestó Feijóo.

El presentador de Onda Cero le recordó que "la condena como partícipe a título lucrativo no ha sido derogada". "Ah, sí, estaba yo pensando...", iba a responder el líder del PP, cuando el comunicador le cortó en directo.

"Se refiere a la alusión a la falta de credibilidad de Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel, que es la sentencia del... Pero le digo, si un partido político es condenado, porque puede ser condenado, de hecho, lo ha sido, como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción, ¿es una causa de disolución?", preguntó.

Feijóo defendió que "es evidente que no, no porque lo diga yo, porque no está en el Código Penal". Algo a lo que reaccionó Alsina, sin aguantarse la risa, dejando claro que hablaba de su propuesta.

"Le vuelvo a reiterar, si quiere hablamos de otra cosa, pero no hay ninguna sentencia que condene al PP por malversación de fondo públicos o cohecho. Eso está claro", justificó.