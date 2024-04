Koldo García responde al PP: "Han dicho auténticas salvajadas"

Pese a su decisión de no contestar a la mayoría de las preguntas de los senadores, Koldo García ha querido cerrar la comisión de investigación sobre la presunta trama de compra de mascarillas con una defensa de su inocencia y del trabajo realizado durante la pandemia, y un ataque al PP: "Gracias a Dios no estaban ustedes".

El exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sorprendido a los senadores con su alegato final, tras haber anunciado desde el primer momento que se acogía a su derecho a no declarar, pese a haber contestado puntualmente a algún parlamentario.

Al finalizar la comisión, Koldo García ha pedido el turno de palabra para defender tanto su trabajo como el de los "profesionales" del Ministerio y ha opinado que es "totalmente injusto" que se ponga en duda su labor "porque lo hicieron perfectamente" y lo dieron "todo en un momento complicadísimo".

Y, mirando a los senadores del PP, ha apostillado: "Gracias a Dios no estaban ustedes".

"He trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto", ha defendido después de una dura intervención del senador popular Luis Santamaría, a quien Koldo García ha reprochado que diga "por decir" toda una serie de "irregularidades" cuando la Justicia todavía no ha dictaminado nada.

Tras acusarle de decir "verdaderas salvajadas" sobre él, Koldo García le ha dado su "palabra de honor" de que tendrá la "oportunidad" de volver a decírselo cuando "salga inocente", al tiempo que ha reprochado a los senadores que le culpen "sin tener conocimiento de nada" y sin que los tribunales se hayan pronunciado.

"Ya veremos lo que pasa y veremos lo que dice la Justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo cuando la Justicia dictamine lo que tenga que dictaminar y veremos si son tan eufóricos, aunque tendrían que aprender mucho", ha añadido mirando a los senadores del PP.

Antes de sus palabras, el portavoz del PP ha señalado que los "silencios" de Koldo García muestran que "los socialistas se ponen de acuerdo para tapar la corrupción", al tiempo que ha opinado que en el PSOE habrán quedado "muy aliviados" de que no declare porque estaban "muy nerviosos" por lo que pudiera contar.

"No se puede ser más miserable", ha apuntado el senador del PP al describir una de las presuntas actuaciones de Koldo García recogidas en el sumario, una expresión que ha soliviantado al portavoz del PSOE, que le ha interrumpido en su relato.

El alegato final de Koldo García ha provocado la protesta del senador Santamaría, que ha cuestionado que rechace declarar a la mayoría de las preguntas y luego cierre él la comisión.

Después de advertirle por una serie de interrupciones, el presidente de la comisión, el senador popular, Eloy Suárez, ha indicado a Santamaría que se trata de una cuestión a dilucidar en la próxima mesa, donde se decidirá si se abre o no un nuevo turno para los portavoces, dejando, por tanto, sin réplica las últimas palabras de Koldo García.