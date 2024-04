¿Puede ser sancionado Koldo García por no responder en la comisión del Senado?

Se le comió la lengua el gato. El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, se ha negado a responder en la comisión de investigación sobre la compraventa de mascarillas que ha comenzado este lunes en el Senado. El que fuera 'mano derecha' del exministro de Transportes se ha acogido a su derecho a no declarar al alegar que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional.

"Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría", ha señalado.

Con todo, García ha empezado su comparecencia avisando de que "en ningún momento" ha querido esquivar a la Cámara Alta. "No he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado", ha apuntado.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que García --investigado en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia-- incrementó su patrimonio de manera "notable" entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros. La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

¿Puede ser multado Ábalos por negarse a declarar? La ley señala que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas". Quienes no asistan a estas comisiones puedan ser multadas por un delito de "desobediencia grave", de acuerdo a la ley.

El artículo 52 del Reglamento del Congreso también desarrolla la obligación de comparecencia de cualquier ciudadano en caso de que sea citado.

Sin embargo, como bien ha señalado Koldo García al inicio de la comisión, no está obligado a responder ya que está imputado en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional. Por tanto, con su simple comparecencia en el Senado no ha vulnerado ninguna ley y no puede ser sancionado.

Koldo ha señalado que las respuestas sobre todas las cuestiones relacionadas con la trama de las mascarillas las dará en los tribunales y no en sede parlamentaria.