La boda de Almeida en 1 minuto; por Alán Barroso

¡El Alcalde de Madrid se ha casado! Enhorabuena. Pero en este vídeo no vamos a hablar del horterismo rancio de la alta alcurnia patria que por mucho dinero que tenga viste peor que un espantapájaros. En este vídeo vamos a hablar de cómo se ha utilizado una boda para blanquear al PP, la derecha y a la monarquía.

Para empezar, con los impuestos de todos se emitió en directo en Telemadrid como si fuese la boda real. Y, por supuesto, no dijeron nada de la manifestación que hubo ese mismo día pidiendo la dimisión de Ayuso. Que por cierto, acudió a la boda mejor vestida que sus compañeros pero sin su novio el defraudador. Ah no, perdón, que ahora ya no es novio, es “un particular”.

Y al mismo tiempo, ¿qué iba a ser de los 40 ladrones sin su Alí Babá? Viviendo fuera, con su residencia fiscal en Emiratos Árabes y después de reírse de los españoles vino a chulearse. Y de regalo una reverencia de súbdito. De compañero se trajo a Froilán, que acabó la fiesta al día siguiente a las 11. Aunque bueno, suele acabar tarde todo como 2º de la ESO que lo repitió tres veces y luego pasó a la universidad.

¿Y la guinda del pastel? Esperanza Aguirre y su marido: “Hemos bebido mucho”, señalaron ante los periodistas. Y lo dicen cogiendo el volante de su coche. En fin, un evento a la altura de lo esperado.