Lo de la "polarización" en 1 minuto; por Alán Barroso

El otro día abro el móvil, entro a Twitter y me esperaba un mensaje: “Habla de la polarización, hijo de pxta”. Sobran las palabras. Pero es cierto: la política cada vez está más polarizada. Para muestra un botón, “hijo de pxta”.

Sin embargo a mí no me vais a ver con ese rollo bienqueda que dice que todos los políticos son iguales e insultan de la misma forma. No. Porque yo tengo ojos y oídos por lo menos desde el 2018 cuando en España dejó de gobernar el Partido Popular y empezaron a decir de todo: gobierno ilegítimo, felón, psicópata, enterrador, okupa, amigo de terroristas, que te vote Txapote... E incluso una presidenta autonómica llamando “hijo de puta al presidente del gobierno”.

Fijaos en esto: la perfecta ilustración de esta hipocresía es el jefe de gabinete de Ayuso, que en su Twitter pone: “Me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española”. Y si miras su perfil, lo primero que sale es un tuit en el que llama 'Perro' al presidente, gañán de transportes a un ministro, acusa a una periodista de cobrar en B y acaba diciendo que le gusta la fruta.

A ver si citando a Gustavo Adolfo Bécquer lo entienden mejor: “Qué es polarización, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es polarización? ¿Y tú me lo preguntas? Polarización… eres tú.”