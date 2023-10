La cabra de la Legión se encuentra con la nueva ley animal el 12 de octubre

La cabra de la Legión se convertirá este jueves, irremediablemente y como cada año, en uno de los grandes atractivos del desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. Tal como contamos hoy en El HuffPost, el origen de que nuestras Fuerzas Armadas desfilen junto a una cabra viene de una remota costumbre, por la cual las tropas se hacían acompañar de ganado para asegurarse el suministro de alimentos de primera necesidad. De este modo, los soldados podían alimentarse de la carne y la leche de las cabras durante los momentos más duros de las contiendas.

Sin embargo, su compañía hizo que muchas veces los miembros del Ejército cogieran cariño a los animales, fueran indultados y se acabaran convirtiendo en la mascota oficial de la Legión y desfilar junto a los reclutas con rango de cabo y con un manto con el correspondiente emblema y un gorro legionario. Eso sí, cabe destacar que la mascota oficial de la Legión Española es realmente un carnero.

La presencia de la cabra en el desfile ha generado una pregunta inédita hasta ahora después de que haya entrado en vigor la ley del bienestar animal: ¿es legal que desfile?

La norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prohíbe "la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales, salvo si la venta es desde criadores registrados". Y en el artículo 73 también se señala: "Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones, en las que se mantenga al animal de forma antinatural conforme a las características propias de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento".

¿Esto quiere decir que la cabra de la Legión no puede desfilar en el 12-O? La respuesta es 'sí', ya que en este caso el animal no es maltratado, ni inmovilizado, ni se le mantiene de una forma considerada antinatural. Además, la ley mantiene algunas excepciones como los perro policía que pueden acompañar y apoyar a un cuerpo profesional, siempre y cuando no se genere ningún tipo de maltrato al animal.