Una cubana se hace estas preguntas sobre el Día de la Hispanidad

Anadolu Agency via Getty Images

La cubana residente en Málaga Claudia, conocida como @clau_tropiezos en Tik Tok, ha hecho un vídeo para sus más de 25.000 seguidores en su perfil en el que habla del Día de la Hispanidad que se celebra este 12 de octubre y que es fiesta nacional.

"Estaba viendo mi calendario porque estaba organizando fechas y cosas que tengo que hacer y me salía que el 12 de octubre era el Día de España. Creo que era eso lo que me decía y cuando busqué en Google me decía que es el Día de la Hispanidad", explica.

La joven reconoce que quiere celebrarlo, así que comienza a hacerse preguntas en alto sobre esta fecha tan señalada: "¿Qué se hace este día o qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Qué hay que celebrar?".

"Como quiero formar parte de todas las actividades, me puse a buscarlo y creo que las sede más importante es Madrid, que vi que se hace como un desfile militar en la que el rey está al frente como jefe de las fuerzas armadas", comenta.

Claudia se muestra confiada de que en el centro de la capital habrá música y quizás alguna actividad específica que no haya podido localizar. Por ello, ha pedido a sus seguidores que le informe para ver qué planes hace y si se desplaza de Málaga a Madrid.

En los comentarios rápidamente muchos le han dicho que lo que se suele hacer es ver el desfile militar y que hay organizados algunas actividades en diferentes sitios de Madrid. También le han destacado que en Zaragoza se ha hace la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.