La mayoría conservadora del CGPJ se dispone a avalar este jueves el informe que ve inconstitucional la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá en su Pleno de este jueves para estudiar dos informes opuestos sobre la proposición de ley de la amnistía; previsiblemente, la mayoría conservadora se decantará por el texto redactado por el vocal Wenceslao Olea, que defiende que la norma es inconstitucional porque vulnera --entre otras cuestiones-- la separación de poderes y el principio de igualdad.

Así lo indican a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que sostienen que aunque el Pleno tiene sobre la mesa dos ponencias --la de Olea y la de la vocal del ala progresista Mar Cabrejas-- lo más probable es que el bloque conservador haga valer su mayoría y avale el texto que reprueba la proposición de ley tramitada en el Congreso con el aval del PSOE, Junts, ERC y el resto de socios del Gobierno.

Las mismas fuentes, sin embargo, no descartan la posibilidad de que, aunque los apoyos se dirijan al informe de Olea, en la versión final se incluyan algunos apuntes de la ponencia de Cabrejas.

Los dos vocales ponentes trasladaron sus conclusiones al resto de miembros del CPGJ el pasado martes. Ese mismo día, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció sobre ambos informes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aunque en un principio el titular de Justicia se limitó a decir que los dos textos eran "distintos" y con "argumentos jurídicos" que respetaba "profundamente", luego --cuando la prensa incidió en el informe de Olea-- aseguró que los "vocales conservadores" por "su cercanía al Partido Popular" no tenían "ninguna imparcialidad".

Aún cuando los dos textos --a los que ha tenido acceso Europa Press-- son opuestos, coinciden en advertir de la indeterminación temporal de la ley de amnistía y en plantear dudas sobre el apartado relativo al delito de terrorismo.

El informe de Olea

El texto que previsiblemente saldrá adelante --el defendido por Olea-- incide en que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Y defiende que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.

Por otra parte, insiste en que la proposición socava el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario.

Tampoco ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. Por esta razón, concluye que la ley también vulnera el principio de separación de poderes.

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, sostiene que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. Entiende que tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.