La presidenta de ANC pide otra DUI "al día siguiente de la amnistía"

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha instado este viernes a impulsar una declaración unilateral de independencia (DUI) "al día siguiente" de que se apruebe una hipotética ley de amnistía.

"Al día siguiente ya empezamos a funcionar por nosotros mismos. Después, que nos digan que no se puede hacer", ha señalado en una entrevista de este viernes en SER Catalunya.

Ha sostenido que la aprobación de una eventual ley de amnistía significaría que el Gobierno ha entendido que "esto se puede hacer" y que una amnistía no es un perdón, lo es un indulto, textualmente. "¿Cómo que no se puede hacer? ¿No acaban de decir que sí? ¿No acaban de decir que no existe esta penalización? ¿No acaban de decir que lo reconocen?".

Feliu cree que "sería absolutamente democrático" si se proclamase una nueva DUI, aunque España no la reconociera. Y sobre una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que se declare la independencia, Feliu ha contestado que "no sería aplicable" porque se aplicaría "en otro Estado", en alusión a Cataluña.

Respecto a la asistencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestación que organiza la ANC con motivo de la Diada, ha afirmado que lo valoran bien y que "es una manera de que pueda escuchar el clamor de la gente".

"Hay gente que no está contenta, que está enfadada con estas tácticas de no hacer la independencia, de ir tirando", ha señalado Feliu, que ha defendido la Diada --en sus palabras-- como un día para reivindicar la independencia, nada más.