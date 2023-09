Feijóo, de hablar de Galicia como "país" a matizar el "encaje territorial" de Cataluña

Europa Press via Getty Images

Apenas un par de palabras suyas bastaron para matizarle: "encaje territorial". Y a las horas, comunicado oficial del PP matizando a su presidente.

Alberto Núñez Feijóo se encontraba en Canarias, donde había sido recibido por Fernando Clavijo, el hombre de Coalición Canaria a quien el PP hizo presidente pese a perder las elecciones en esta región. Reforzadas las relaciones con sus socios —de los pocos partidos que le han dado el 'sí' a su investidura—, el líder del PP se refirió al tema del día y de la semana: las condiciones que Carles Puigdemont, expresidente catalán y responsable oficioso de Junts, puso a quien quisiera sus siete votos para ser investido.

El presidente del PP tendió la mano al PSOE una vez más "para que España no caiga en una anomalía democrática, y es que la persona buscada por la justicia española decida el futuro de nuestro país".

Entonces, añadió: "Sé que debemos dar una respuesta y buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será un pacto de Estado y de acuerdo con la ley o no será, en el encaje constitucional o no será".

A las pocas horas, el PP enviaba el siguiente comunicado explicando —si no, matizando— las palabras de Feijóo:

"En relación a las declaraciones efectuadas en la mañana de hoy por parte del presidente del Partido Popular acerca del modelo territorial de nuestro país, es necesario recordar que dicha referencia no es en absoluto novedosa puesto que no solo fue planteada durante la campaña electoral, sino que además iba explicitada en el documento que Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez la semana pasada.

Es evidente que es necesario un Pacto Territorial que mejore el funcionamiento de las Comunidades Autónomas para que los planteamientos defendidos por el independentismo no sigan condicionando el debate político, como ha ocurrido en los últimos años.

Esta propuesta, que por supuesto debe abordar la situación política en Cataluña, debe abordarse siempre desde un principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y la Constitución española.

La propuesta manifiesta el espíritu dialogante de Alberto Núñez Feijóo, redunda en su voluntad de llegar a acuerdos de Estado con los partidos nacionales en general y con el PSOE en particular, y avanza una etapa de respeto con todas las autonomías de nuestro país y con la convivencia.

Como máximos defensores de la igualdad entre todos los españoles, es obvio que las propuestas que impliquen un trato jurídico o económico desigual entre españoles no podrán contar con el respaldo del Partido Popular".

Como ha contado este jueves El HuffPost, en el PP estas palabras de su líder chirriaron, de ahí la necesidad de Génova de aclarar lo dicho. “Se abrió un melón innecesario con todo el PP en alerta ante los planes de Sánchez y Puigdemont. Estamos provocando una confusión innecesaria. No debemos movernos de nuestra seña de identidad, que es donde está la inmensa mayoría”, expresaba un diputado popular con sorpresa.

Pero lo cierto es que el discurso de Feijóo respecto al modelo territorial español ha evolucionado mucho en los últimos años y se ha ido modulando especialmente desde su llegada a la presidencia del PP, en abril de 2022.

Porque siendo presidente de Galicia, su discurso era bien distinto y probablemente muchas de sus declaraciones de entonces generarían un total estupor entre los suyos, a la vista de los últimos acontecimientos.

No hace ni diez años, durante una charla ante el Círculo de Economía de Cataluña, Feijóo pronunciaba estas palabras:

"Nadie puede negarnos nuestra personalidad. Nadie puede negarnos que el pueblo gallego se remonta a la noche de los tiempos. Nadie puede negarnos nuestro idioma, antiguo donde lo haya. (...) Con todos los ejemplos y todos los matices que se pueden poner. Hombre, yo creo que nosotros, mire usted, en fin, históricamente, ¿eh? Históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos lo que en la terminología se dice nación sin Estado".

Dos años antes, en TVE, Feijóo reconocía que no concebía España "sin el autogobierno en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia" y que "sería un error político e histórico replantearnos esas cuestiones". "Es muy fácil opinar desde una comunidad como Galicia defendiendo el autogobierno gallego", reconocía.

Eso sí, criticaba por aquel entonces "esto de tener 17 parlamentos, 17 capacidades legislativas y esto de tener estatutos con competencias prácticamente idénticas dividido España en 17, es razonable replanteárselo". "Es la opinión del presidente del PP de Galicia", añadía.

El Feijóo más autonomista se podía ver por aquellos años. En 2010, por ejemplo, el dirigente gallego, entonces presidente de Galicia, hablaba de su región como "un país libre y bilingüe". Un año después, de "un país de cultura".

Y estas referencias a Galicia como "país" siguieron una década después, ya que en 2020, por el día de la región, en un artículo dijo sobre su comunidad que “todos sentimos que nuestro país está de moda en muchas facetas”.

Aquel Feijóo, que por entonces decía en entrevistas que el tren de la política nacional ya había pasado y que los trenes "nunca van para atrás", terminó siendo presidente del PP tras la crisis interna que defenestró a Pablo Casado.

Durante la 'campaña' para su elección antes del Congreso celebrado en abril de 2022, defendió un PP "autonomista" que "proteja la diversidad de España y el conjunto de lenguas del país".

"Guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas. Guárdense las soflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos en la política española. Dejemos de repartir carnés, dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. Aquí cabemos todos, esta es la España de todos", dijo el día de su discurso ante el Congreso que le proclamó presidente de su partido con la mayor parte del auditorio puesto en pie aplaudiendo.

Era abril de 2022 y, desde entonces, Feijóo ha tenido que ir matizando y corrigiendo su autonomismo y sus declaraciones sobre este asunto.

Porque las críticas se volvieron feroces un mes después, cuando también en el Círculo de Economía catalán Feijóo habló de la "nacionalidad catalana" —recogida, por cierto, en el artículo segundo de la Constitución—.

Hubo, como el periodista José Antonio Zarzalejos, que defendieron las palabras de Feijóo, pero la derecha más furibunda se le echó encima. Losantos tildó su intervención de "neocomplejismo suicida" y desde Ciudadanos y Vox le dedicaron duras críticas.

Para colmo, días más tarde Elías Bendodo, su 'número tres', hablaba de España como un "Estado plurinacional". El propio Feijóo le enmendó la plana al día siguiente: "Es evidente que España no es un Estado plurinacional".

Según contó ABC entonces, sectores del PP catalán consideraban que esta estrategia autonomista de Feijóo les 'desmontaba' la estrategia. "Nos quedamos en estado de shock", aseguraban.

Ese "autonomismo constituciuonal" de Feijóo era la estrategia con la que pretendía hacer mejorar los resultados de su formación tanto en Cataluña como en el País Vasco. La idea de la descentralización, sin obviar la unidad de España, la quiso trasladar también al funcionamiento interno del partido, pretendiendo dar la mayor autonomía posible a sus barones territoriales.

Pero el tema territorial es espinoso y, pese a que Feijóo siempre ha defendido esta idea, ha tenido que matizarla al usar las palabras "encaje territorial" al hablar de Cataluña, un término habitualmente expresado por el nacionalismo.

"La utilización de la terminología independentista encaje de Cataluña la he utilizado a propósito. Si quieren hablar del encaje, que es como ustedes le llaman, o es un pacto de Estado, o no lo habrá, o es dentro de la Constitución o no lo habrá", ha aclarado este jueves en el programa Espejo Público de Antena 3.

En este programa también ha expresado su propuesta territorial, que pasa fundamentalmente por "un pacto de Estado" y por reconfigurar el Senado como una cámara de representación autonómica y no sólo de segunda lectura.

Por si acaso, tal vez tras este último episodio a Feijóo se le han quitado las ganas de pisar de nuevo el charco territorial. Porque ser presidente de Galicia no es lo mismo que ser presidente del PP. El gallego lo va comprobando.