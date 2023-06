La lista de críticas a Irene Montero por este tuit es tan larga como la gente que se ha liado

Las críticas en redes sociales son una constante de los frecuentes y desmesurados ataques que sufre la ministra de Igualdad, Irene Montero, en redes sociales. En numerosas ocasiones se tratan de comentarios en contra de alguna publicación en favor de la igualdad o de los derechos de colectivos LGTBiq+. No obstante, el último de los ejemplos ha tenido lugar este fin de semana y no tiene nada que ver, directamente, con la igualdad. De hecho, va de fútbol.

Este sábado, el FC Barcelona femenino volvió a engrosar su leyenda firmando su segunda Champions consecutiva en una final a vida o muerte contra el Wolfburgo. Después de una remontada obligada que ya forma parte de la historia, las blaugrana lograron levantar el preciado título por un 0-2.

Montero se hizo eco de tal geste, a través de una publicación en su cuenta de Twitter en la que a su vez compartió un tuit del propio club con el siguiente mensaje: "Enhorabona, reines!😍🏆".

Ante lo que, a priori, se trataría de una felicitación más de las múltiples que han recibido jugadoras, cuerpo técnico y resto del equipo del Barça femenino, Montero ha recibido un aluvión de críticas. No por el homenaje en sí, sino porque muchos han entendido que detrás del "reines" se encontraba la utilización del mensaje inclusivo que suele emplear la titular de Igualdad.

Pero no, en realidad, el término "reines" se debe a que el tuit está redactado en catalán, aunque algunos usuarios de la red del pajarito azul no lo hayan advertido. Curiosamente, algunos de estos ataques ironizan con la posibilidad de que Montero estuviese escribiendo en asturiano. No, pero sí era otra lengua de la que no hace falta salir de la península para acordarse de ella.