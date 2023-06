No llueve a gusto de todos: malestar pese a los intentos de unidad de PSOE y Sumar

Europa Press via Getty Images

Jornada convulsa para la izquierda. El Comité Federal del PSOE ha ratificado este sábado, "a mano alzada y por unanimidad", las listas electorales para el 23J. Esto a pesar del malestar inicial por los cambios de última hora de la dirección en las candidaturas de algunos territorios y las ausencias destacadas en cónclave.

Mientras, Yolanda Díaz ha comparecido por primera vez tras la firma del acuerdo entre Podemos y Sumar para concurrir a las elecciones. Durante su intervención no ha dudado en enviar un mensaje de "ilusión" y ha insistido en la necesidad de ampliar y conseguir que aquellos que "dudan y no se fían" se unan al proyecto. No ha habido, sin embargo, menciones al veto a Irene Montero.

"Las cosas se hablan aquí"

No han faltado las tensiones por los cambios introducidos por Ferraz en las listas electorales, que generaron malestar en algunas federaciones. Pero el PSOE ha salido de la reunión mantenida en la sede federal del partido con la ratificación de las listas para el Congreso y Senado, excepto en Cataluña, donde será este domingo cuando el Consell Nacional del PSC apruebe las de esa autonomía, que encabezará por Barcelona Maritxell Batet.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez, irán en el número dos y tres, respectivamente. Pero además de los ministros socialistas del Gobierno, estas listas incluyen también a perdedores de las autonómicas y municipales, como Francina Armengol (Baleares) y Concha Andreu (La Rioja), así como a socialistas de la vieja guardia como Carmen Calvo y José Luis Ábalos.

El único de los barones afectados que ha mencionado el asunto ha sido el líder del partido en Castilla y León, Luis Tudanca. En la entrada, en declaraciones a los medios, ha expresado su disconformidad al señalar que estaba "indignado y defraudado" por el cambio en las listas en Ávila. Mientras, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha pedido que el comité federal se comprometa a hacer una reflexión "de verdad" una vez hayan pasado las generales.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que, si se habla, "tiene que ser aquí", en los órganos del partido y no en los medios de comunicación. Algo que algunos de los presentes han interpretado como una referencia a las ausencias de los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page y Aragón, Javier Lambán, aunque no les ha citado.

Este último también ha mostrado su enfado en las redes sociales: “Los socialistas de Zaragoza y Teruel elaboramos democráticamente unas magníficas candidaturas al Congreso y al Senado. Lamento mucho que los ciudadanos no vayan a tener la oportunidad de votarlas”.

Sánchez tampoco ha perdido el tiempo y ha celebrado el acuerdo alcanzado por Sumar y Podemos para concurrir juntos a las elecciones. Sin embargo, ha resaltado que la "gran responsabilidad de lo que suceda el 23J recae sobre los socialistas", en una nueva llamada al voto útil.

Belarra insiste y Sumar se niega

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido este sábado a Sumar que levante el veto a Irene Montero en las listas porque no incluirla, aseguran, "no solo es una decisión injusta, sino además un error político".

Así se ha pronunciado Belarra —que irá de número cinco en la lista de Sumar— en una carta a la militancia, en la que ha explicado que el Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido informar este sábado al equipo negociador de Sumar de que no acepta el veto a Montero, quien es, resaltan, la ministra de Igualdad que "ha llevado los avances feministas en nuestro país más lejos que nadie antes".

"Una vez más se le pide a Podemos que renuncie a su principal activo electoral", ha insistido Belarra, quien ha advertido de que el acuerdo electoral de unidad entre Podemos y Sumar debe ser "justo" y asegurar la representación de la formación morada en el Congreso de los Diputados.

Se amenazó con excluirles de la coalición

Belarra, en el escrito, ha destacado que este viernes firmaron la confluencia con Sumar sin la presencia de la ministra de Igualdad porque se les amenazó de que serían excluidos de la coalición electoral.

"Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía (en referencia al registro de la candidatura 'Por Andalucía' donde quedaron fuera del registro formal de la alianza). Esta es una decisión que más tarde no se puede revertir", ha ahondado la ministra de Derechos Sociales.

Montero no es la única excluida de las listas en la coalición, ya que tampoco figura otro referente del partido,, el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Sí figuran en la candidatura por el quinto puesto en Madrid la propia Belarra, y la secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge.

Una cláusula para evitar escisiones

El acuerdo de coalición entre Sumar y el resto de fuerzas de izquierda incluye, además, una cláusula con el compromiso de que todos los diputados electos formen parte de un único grupo parlamentario. Esto impediría pasarse al grupo mixto o intentar constituir otros grupos parlamentarios.

Fuentes del colectivo han indicado a Europa Press que esta condición ha quedado taxativamente contemplada en el documento suscrito por todas las fuerzas políticas, dado que era lógico que la unidad de confluencia electoral tuviera su traslación en el futuro grupo parlamentario.

Las citadas fuentes insisten en que la cláusula de compromiso de que todos los partidos formen parte del mismo grupo es de sentido común y atañe por igual a todas las formaciones, dado que no se puede articular una candidatura de unidad sin ese requisito.

Por tanto, con ese requisito no hay opción de que, por ejemplo, fuerzas regionalistas constituyan un grupo aparte, como en algún momento llegó a deslizar Compromís, o dejar la disciplina parlamentaria de Sumar por cualquier diferencia interna.