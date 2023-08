Lo que PP y Vox han fulminado tras dos meses en el poder: concejalías de Igualdad, puntos violeta y obras feministas

Europa Press via Getty Images

La entrada de PP y Vox en el gobierno de diferentes consistorios y ejecutivos autonómicos tras las elecciones del pasado 28-M ha significado un retroceso en las denominadas 'políticas feministas' si se tienen en cuenta algunas de sus primeras decisiones, como suprimir las concejalías de Igualdad, oponerse a los 'puntos violenta', censurar obras de teatro o incluso rechazar los minutos de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En paralelo a estas nuevas 'prácticas', el mal de la violencia machista no deja de propagarse: en este último mes de julio, ocho mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de 2023, el número de muertes asciende a 31, un 15% más que en 2022 a estas alturas del año.

Pese a que el PP había advertido en numerosas ocasiones que sus pactos territoriales con Vox no supondrían una marcha atrás en la lucha contra la violencia machista, sus políticas en dichos gobiernos locales y regionales apuntan a la dirección contraria. "Nuestro compromiso contra la violencia de género se mantiene, se mantendrá y no es negociable", decía en campaña el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

La realidad es la siguiente. Según los datos recabados por ElDiario.es, el PP ha eliminado la concejalía de Igualdad en una de cada tres grandes ciudades en las que gobierna con apoyo de Vox. Algunos de estos municipios son capitales autonómicas, como es el caso de Valladolid y Toledo, o ciudades destacadas como Burgos, Huelva, Talavera de la Reina, Orihuela, Molina de Segura y Ponferrada. En otros casos, la concejalía se mantiene pero se mezcla con otras áreas totalmente ajenas a esta lucha como son Fiestas o Turismo, o pasa a englobarse dentro de 'Mayores' o 'Familia'.

En varios municipios, esta afrenta a las políticas de Igualdad ha generado revuelo vecinal. Esta semana, una mujer de 74 años fue zarandeada mientras protestaba ante el pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura por dicha decisión. “Tenemos ya unos años ganados con mucho trabajo en materia de igualdad y derechos y eso no se puede perder, tenemos que seguir luchando por la cultura, la sanidad y una nación donde todos podamos vivir con dignidad”, decía Maruja, la protagonista de dicha protesta. El alcalde del municipio murciano, del PP, defiende por su parte que la "concejalía de Familia es un concepto más global" y que comprende "las mismas políticas".

A nivel autonómico, la situación ha sido similar. El nuevo Gobierno del PP en Baleares, presidido por Marga Prohens, arrancó hace unos días con la supresión de las consejerías de Medio Ambiente e Igualdad, cuyas áreas competenciales han quedado diluidas en varios departamentos. En La Rioja, que también ha cambiado de signo político, del PSOE al PP, ha desaparecido la consejería de Igualdad y Sostenibilidad; y en Extremadura, gobernada ahora por María Guardiola, se ha eliminado la consejería de Igualdad para reducirla a una secretaría cuya titular, Ana Sánchez Vera, sí tendrá rango de consejera.

Pero suprimir las concejalías de Igualdad no ha sido la única decisión adoptada por PP y Vox. En la Diputación Provincial de Ciudad Real han exigido quitar la denominación de "para víctimas de violencia de género" de la Casa de Acogida del municipio. Ahora, este lugar que sirve de refugio para más de 900 mujeres y más de 1.100 menores víctimas de violencia machista, pasará a llamarse simplemente "Casa de Acogida". Además, también en Castilla - La Mancha, se ha excluido Igualdad de las áreas de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo.

Pero hay más. Luisa Márquez, alcaldesa del PP en el municipio de La Solana (Ciudad Real), ha tomado dos grandes decisiones en el inicio de su legislatura: subirse el sueldo un 34% más con respecto a la retribución de su predecesor y quitar el minuto de silencio por las mujeres asesinadas al inicio de los plenos por considerarlo "propaganda". "El pleno del Ayuntamiento de La Solana se dedicará única y exclusivamente a asuntos locales y de la incumbencia del propio consistorio, dejando las expresiones de cualquier otro tipo, ya sean de luto, condena o recuerdo, para fuera del mismo", ha asegurado la alcaldesa frente a las protestas de la oposición.

Y en Maracena (Granada), PP y Vox han eliminado como criterio para la bolsa de empleo ser víctima de violencia de género mientras se mantienen el resto de datos evaluables, desde la cantidad de hijos o la discapacidad hasta la vulnerabilidad económica.

Simulación de un punto violeta en Murcia Ayuntamiento

Los 'puntos violeta', espacios físicos, casetas o carpas que se establecen durante eventos de ocio y que sirven para denunciar agresiones machistas, también han sido ignorados en algunos municipios gobernados por la derecha. El gobierno de Las Rozas, del PP, ha votado este lunes en el pleno municipal que no se instalarán estos espacios en los festejos patronales, que se celebran a finales de septiembre. No los ha habido nunca, ni habrá este año, en las fiestas de Pozuelo, otra de las localidades en manos del PP en una de las zonas con las rentas más altas de España. En Boadilla, el Ayuntamiento tampoco los subvenciona y dichos 'puntos violeta' son gestionados por una asociación vecinal. Desde el PP de Madrid se asegura que no se lucha "más o menos" contra la violencia "por dejar de poner o quitar" estos espacios.

La acción contra la supuesta "ideología de género" que esgrime Vox para no reconocer la violencia machista ha llegado incluso a la cultura con dos obras de corte feminista censuradas. En Valdemorillo (Madrid), Vox eliminó de la programación teatral la representación de Orlando, de la autora británica Virginia Woolf, que llegó a estar nominada como mejor adaptación teatral a los Premios Max en 2019. En Toledo, el consistorio ha eliminado "La Infamia", una obra teatral de la periodista mexicana Lydia Cacho que representa el secuestro que sufrió la propia periodista y la falta de derechos de las mujeres en su país.

La obra de Cacho Iba a representarse en el día contra la violencia hacia las mujeres, que tradicionalmente se celebra el 25 de noviembre. El año pasado, en esa fecha, Vox rechazó iluminar de morado la sede de las Cortes de Castilla y León para cumplir "con el ahorro energético". Queda por ver qué decisiones toman estos nuevos municipios y gobiernos autonómicos bajo el poder de la derecha este próximo 25-N y también en el 8-M, todo un símbolo de la lucha de la mujer por sus derechos y libertades.