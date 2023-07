La periodista Lydia Cacho acusa al gobierno de PP y Vox en Toledo de censurar su obra 'La Infamia'

La Infamia, de la periodista mexicana Lydia Cacho, ha desaparecido de la programación que la Concejalía de Igualdad de Toledo tenía preparada para celebrar en el Teatro de Rojas las actividades del 25N, Día de la Lucha contra la Violencia Machista. La autora ha acusado al gobierno del Partido Popular, que preside Carlos Velázquez gracias al apoyo de Vox, de censurar una obra de teatro autobiográfica que narra el secuestro que sufrió la autora y en el que retrata el modus operandi de un Gobierno cómplice de la corrupción y la violencia.

"Es la primera vez que nos censuran en España. Dicen que es un asunto presupuestario, pero se trata de un monólogo bastante barato en comparación con otras obras que sí que se mantienen y otros proyectos culturales. Lo investigaremos", ha denunciado la mexicana Lydia Cacho en los micrófonos de La Ventana de la Cadena SER.

Los resultados electorales de las municipales del 28M propiciaron un cambio de gobierno en Toledo, a la que accedió el Partido Popular gracias al apoyo de Vox y que, entre sus primeras decisiones se encontraba la eliminación de la Concejalía de Igualdad. Precisamente, esta había cerrado la representación de La Infamia antes de las elecciones, pero la nueva Corporación ha decidido eliminarla del cartel y dejar libre el día que se iba a representar: el 15 de diciembre de 2023.

El PSOE de Toledo ha pedido explicaciones al Gobierno municipal de PP y Vox por una medida que consideran "un grave ataque a la libertad de expresión que no se puede consentir y que confirma la deriva ultraderechista y radical del actual Gobierno local", denuncian en un comunicado emitido esta tarde en el que, además, aseguran que esta decisión "es una muestra más del peligro que supone la llegada al Gobierno local de la extrema derecha de la mano del PP, suprimiendo la Concejalía de Igualdad y asumiendo los postulados más retrógrados para ejercer la censura cultural y artística".

La justificación del Ayuntamiento

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores de Toledo, Marisol Illescas (Partido Popular), ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de censura y justifica la anulación de la misma al carecer de presupuesto para otras partidas más prioritarias para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La obra de teatro censurada formaba parte de la programación que el equipo de Gobierno de Milagros Tolón había dejado preparada hasta el final del año para el Teatro de Rojas, en este caso con la colaboración de la Concejalía de Igualdad que había destinado y reservado una partida de 7.400 euros.

"Aunque puede parecer un precio razonable para una obra de teatro, de la cual no pongo en duda, ni su calidad, ni su prestigio ni el de su autora, lo cierto es que en este momento el Ayuntamiento de Toledo no se puede permitir este gasto cuando tenemos otras necesidades urgentes que atender", ha puntualizado Illescas. No obstante, ha reconocido la edil, "sí nos quedamos con la información de esta obra para poder incluirla en otro momento de cara al futuro".