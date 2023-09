López Miras cree que "hablar con Junts no es pactar, ni someterse"

Europa Press via Getty Images

La investidura de Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, está muy complicada. Casi imposible. Lo asume el presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien también despeja una de las posibilidades que ha dejado abierta el propio PP: que Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, dé su apoyo al líder 'popular'.

En declaraciones a Onda Cero, López Miras ha asegurado que "los españoles han querido en su inmensa mayoría que Feijóo sea presidente" aunque admite que la investidura del presidente del PP "está difícil".

Aun así, cree que no debe hacer lo que hizo Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, cuando renunció a acudir a una investidura al no tener apoyos. "La ciudadanía eso no lo vio con buenos ojos".

"Si no es posible la investidura, se habrá cumplido con el mandato de la mayoría de los españoles", cree el dirigente murciano.

¿Y la variable Junts?

"Es más que evidente que Junts no va a favorecer una investidura del PP", reconoce López Miras. Sin embargo, el dirigente autonómico del PP cree necesario el diálogo con la formación de Carles Puigdemont, fugado de la justicia tras la declaración unilateral de independencia en 2017.

"Creo responsable de quien quiere ser el presidente de todos los españoles que se hable con todos", dice López Miras, quien asegura que "hablar no es pactar, hablar no es someterse, hablar no es aceptar chantajes".

Las palabras de López Miras se producen horas antes de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, como líder de Sumar, se entreviste en Bruselas con el propio Puigdemont. Una reunión que el PP ha criticado duramente.

López Miras considera que si Feijóo se viera con Puigdemont, no aceptaría las exigencias del expresidente catalán, algo que sí haría, a su juicio, el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.