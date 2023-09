Marcial Dorado asegura que le ofrecieron sumas millonarias antes del 23J por "ensuciar la imagen de Feijóo"

El histórico narcotraficante gallego Marcial Dorado ha reaparecido en la escena pública después de que su relación del pasado con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, irrumpiese de golpe en los últimos compases de la campaña electoral de las generales del 23-J. Lo ha hecho para denunciar un supuesto -y en caso de ser cierto, grave- delito, además de partir una lanza en favor del jefe de la oposición. El mismo con el que se le puede ver en la ya icónicas fotografías del yate en una salida de amigos.

En una publicación en El Confidencial en la que el medio se hace eco de distintas partes de una misiva, el cambadés que estuvo condenado a 14 años de prisión por implicación en contrabando de cocaína asegura que "en las semanas previas a las elecciones generales del 23-J", recibió "ofertas de cifras muy elevadas de dinero para que hiciera declaraciones públicas y ensuciara la imagen de Núñez Feijóo".

"Digamos que los recaderos querían hacerme millonario en euros"

No se queda ahí el escrito de Dorado, que también precisa que ese ofrecimiento se efectuó "a través de emisarios que ya lo habían intentado cuando él [Feijóo] era presidente de la Xunta de Galicia". Sin embargo, apunta a que la suma sería mucho mayor ahora. "Pero ahora por triplicado", indica, deslizando que "digamos que los recaderos querían hacerme millonario en euros".

También sostiene quien ya estuvo condenado en la década de los noventa por contrabando de tabaco que se negó a participar en lo que tacha de "campaña electoral sucia y rastrera" y que eso le ha costado el embargo de su patrimonio familiar. Dorado cree que sus problemas judiciales están ligado a un intento de desgastar a Feijóo. Y en esa línea, asegura que no mantienen relación desde hace dos décadas o que nunca recibió un contrato de la Xunta durante su tiempo en la Administración gallega.

"Ni Feijóo me debe nada, ni yo le debo nada a él. Jamás me adjudicó un contrato con la Xunta"

"En lo que respecta a Núñez Feijóo, no tengo contacto con esta persona desde hace más de 20 años. Ni Feijóo me debe nada, ni yo le debo nada a él. Jamás me adjudicó un contrato con la Xunta, como insinúan algunos. Si lo hubiera, lo habrían sacado aunque fuese de las cloacas", afirma Marcial Dorado en la carta. Cabe recordar que estas declaraciones recuerdan en gran medida a las que ya formuló en 2020 en una entrevista con La Sexta en la que sí apuntó con claridad al PSOE, señalando que "en 2005 también vinieron a verme del PSOE. Dos personas. De parte de un ministro importante de Zapatero. Se sentaron aquí y me dijeron, 'cojo el teléfono y te quitamos todo'".

Dorado asegura que su "sentencia fue política" y que no tiene nada que ver con la cocaína

"Mi sentencia fue política y no jurídica. Necesitaban convertirme en narcotraficante por tres cuestiones: hundir la carrera de Feijóo, apropiarse de mi patrimonio y, al mismo tiempo, potenciar la imagen de uno o dos magistrados ávidos de fama y dinero", con esas palabras ha rechazado Dorado también haber estado vinculado al tráfico de drogas.

El gallego ha vuelto a defender su versión, que, según él, la única prueba para condenarle se basó en "la venta de un barco que, posteriormente, alguien pretendía usar para descargar cocaína" y que "por lo visto en el juicio, nunca llegó a cargar".