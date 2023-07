Feijóo, sobre la polémica por sus fotos con el narco Marcial Dorado: "Es un tema muy cansino" 

El presidente del PP y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que sus polémicas fotos fechadas en 1995 con el narcotraficante Marcial Dorado no tienen ningún recorrido en esta campaña electoral y que es un tema "cansino".

En una entrevista este miércoles en el programa "Al rojo vivo" de LaSexta, el líder popular ha señalado que lleva toda su carrera política "hablando de este asunto" y que "todas las explicaciones de esas fotos de hace treinta años" ya se han dado.

Pese a todo, Feijóo ha subrayado de nuevo que durante su tiempo de amistad con Dorado no pesaba sobre él ninguna condena ni causa relacionada con el narcotráfico y ha recordado a PSOE y Sumar que esta polémica no le ha afectado nunca electoralmente en Galicia. "Los gallegos saben lo que pasó y todas las veces que me presenté me dieron su mayoritaria confianza", se ha limitado a decir.

Con respecto a su ausencia en el debate que enfrentará esta noche a Sánchez, Díaz y Abascal en RTVE, Feijóo ha excusado su no participación recordando que ERC, Bildu o PNV tampoco han sido invitados. "Es un debate que le interesa a alguien, pero no a todos, porque Sánchez y Díaz no van a sumar 176 diputados. Y para complementar esos votos y formar gobierno necesitarían a unos socios que han sido vetados en el debate. Los españoles saben perfectamente que eso no es un debate, es un programa en el que van a hablar tres líderes faltando otros cuatro", ha dicho.

En su intervención en LaSexta, Feijóo no ha querido responder a las palabras de Abascal que vaticinaban más tensión en Cataluña si se conformaba un gobierno de PP y Vox en España. Sin embargo, ha subrayado que su intención será "rebajar todas las tensiones, unir a la sociedad y no someterme a las minorías que quieren incumplir las leyes". Eso sí, avisa a ERC que si gobierna repondrá el delito de sedición, incrementará las penas por malversación y tipificará el delito del referéndum ilegal en el código penal.

Por último, Feijóo ha vuelto a pedir a Sánchez que le deje gobernar si el PP es la fuerza más votada y reconoce como "legítimo" pero también "anómalo" el gobierno que podría conformar el PSOE como segunda fuerza si consigue el apoyo mayoritario del Congreso. "En España jamás un candidato que ha perdido las elecciones ha sido presidente. Si gano yo, pido apoyo para que no haya una anomalía", ha dicho.

Además, confía en "la limpieza del proceso del voto por correo" y subraya que en estos últimos días se ha dedicado sólo a ser altavoz de las críticas de los sindicatos por "la mala gestión en la contratación de personal" para hacer frente al masivo apoyo de solicitudes de voto por correo. "Criticar lo que han dicho los sindicatos me parece una disculpa de mal pagador", ha concluido.