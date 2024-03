Maruja Torres tira de abecedario para criticar a Ayuso tras su última salida de tono

La periodista Maruja Torres no se ha cortado a la hora de criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Usando las palabras "cabra", "esdrújula", "rastrera", "dañina" y "apócrifa", ha reaccionado a las palabras de la líder regional revindicando un día del hombre en pleno 8M.

"C de cabra E de esdrújula R de rastrera D de dañina y A de apócrifa", ha expresado la periodista en un escueto pero reproducido mensaje a lo largo del fin de semana.

La periodista ha respondido así a una reflexión que hizo la presidenta madrileña en plena celebración del Día de la Mujer, en el que quiso revindicar a los hombres y ansiando un día para ellos. "Según la DGT el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico son hombres, el 97% de los soldados de guerra lo son y el 80% de las víctimas asesinadas. No sé cuándo es el día del hombre para hablar de esto. Creo que no hace falta", indicó Ayuso olvidando que el 19 de noviembre se celebra ese día.

Unas palabras que también eran respondidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. Si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político", aseguraba Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, en Chile.

Asimismo, destacaba que las declaraciones de Ayuso "desmerecen" y que "no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos, que eran fundamentalmente hombres, trabajaron muy duro para que ella se pudiera presentar a las elecciones y pudiera ser elegida, en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid".

En concreto, Ayuso ha criticado este viernes en el acto institucional del Ejecutivo autonómico por el Día de la Mujer la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha agregado.

Por otro lado, Sánchez ha hecho alusión a la unión del PP y Vox en gobiernos municipales y autonómicos. En este sentido, ha criticado a la formación de Santiago Abascal, que "se salió del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y que ha hecho de la violencia de género una de sus "principales armas de oposición".

Asimismo, ha recordado que Vox ha negado la existencia de la violencia de género y que incluso no la ha identificado "como una causa de derechos humanos sino como una causa partidista y por tanto ideológica y por tanto compatible".

Igualmente, ha lamentado que recientemente algunos ayuntamientos están censurando obras teatrales, culturales, "por el mero hecho de defender la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".