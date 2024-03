Mercedes González: "Aguirre tuvo que dimitir porque le salían ranas y a su hija política, Ayuso, le salen familiares"

Mercedes González (Madrid, 1975) se forjó durante seis años en la política local para, después, dar el salto a las 'grandes ligas'. A pesar de sentir una verdadera devoción por Madrid, esta licenciada en periodismo no dudó en entrar en las listas del PSOE en las pasadas elecciones generales del 23 de julio para convertirse en diputada nacional.

Antes, además de concejal en el ayuntamiento de la capital, fue brevemente directora general de la Guardia Civil y delegada del Gobierno en Madrid entre marzo de 2021 y marzo de 2023. Durante ese tiempo, llegó a protagonizar sonados y ásperos enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso. "La Comunidad de Madrid está intrínsecamente podrida por un partido, el PP, que funciona con unas tramas y corruptelas que duran ya más de veinte años", asegura en una entrevista en El HuffPost. Ahora, cree que Ayuso debería dimitir por las últimas informaciones publicadas acerca del presunto fraude fiscal cometido por su actual pareja. "Tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad por la institución que representa", señala.

Sobre el 'caso Koldo', la trama de corrupción que ha azotado al PSOE en estas últimas semanas, González alaba "la respuesta rápida y contundente de su partido", así como la puesta en marcha de la comisión en el Congreso para investigar las irregularidades en la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones durante la pandemia. De hecho, su nombre se baraja como vocal de esta comisión de investigación que, presumiblemente, será aprobada la próxima semana en el pleno.

Durante la charla con El HuffPost, González también responde a si Francina Armengol debe comparecer en dicha comisión, qué relación tiene con Ábalos ahora o si peligra la legislatura tras renunciar a los Presupuestos de 2024. "Yo tengo confianza absoluta en el presidente del Gobierno. En su tenacidad y capacidad", asegura rotunda.

- ¿Está gestionando bien el PSOE el ‘caso Koldo’? ¿Cree usted que desde su partido se ha podido hacer algo más?

- El PSOE ha actuado y ha respondido de forma implacable porque ha sido una respuesta rápida y contundente. Y se ha trasladado un mensaje claro a la ciudadanía: 'tolerancia cero' con la corrupción. En el partido, en el gobierno y en los entornos. Solo por la responsabilidad de haber nombrado a un asesor que está implicado en una trama de corrupción, el partido apartó a una persona. Y no un militante cualquiera, sino alguien que fue secretario de organización y un ministro relevante del Gobierno. Estoy convencida de que cuando pase este ruido cada vez más ensordecedor, la gente verá la reacción que se ha tenido desde el PSOE y el mensaje que se ha trasladado.

- Yo le decía lo de si se han hecho las cosas bien porque, según el CIS publicado esta semana, el PSOE cae dos puntos y el PP llega a máximos desde hace diez años. La preocupación por la corrupción también repunta entre los ciudadanos. Y ahora llegan varias citas electorales. ¿Cree que la ciudadanía les va a castigar en las urnas?

- Los casos de corrupción alteran y van a lo más profundo de las entrañas de la gente, porque nos repugnan. Cuando depositas el voto en la urna, depositas tu confianza en las personas. Y cuando esa confianza se vulnera, la gente reacciona. Pero lo importante es cómo se responde ante esa corrupción. Y la gente debe tener la seguridad de que el PSOE entró en el gobierno de España, a través de una moción de censura, para echar a un partido que es estructuralmente corrupto. Y se ha visto que en estos años los índices de preocupación con respecto a la corrupción bajaron. Pese a todo, entiendo que ese malestar se haya convertido ahora en un estado de opinión.

- Durante estos días, tanto el PSOE como el PP han comenzado a apuntar hacia algunos miembros del partido contrario como posibles comparecientes en la Comisión de Investigación. ¿Será realmente útil esta Comisión o puede acabar convirtiéndose en un señalamiento de uno y otro partido en función de a quien llamen para comparecer?

- Dentro de esa reacción de celeridad y contundencia que hemos demostrado, el PSOE también ve bueno que en el Congreso, la sede de la soberanía popular, se investigue qué sucedió en aquellos meses de pandemia. Para hacer frente a la emergencia sanitaria se puso un sistema de contratación en una situación inédita. Ese sistema, en general, funcionó y me gustaría que la gente tuviera claro que las personas que estuvieron al frente de las administraciones velaron para que tuviéramos todos la máxima seguridad sanitaria.

En la comisión vamos a analizar qué funcionó, qué no y ver qué puntos se pueden mejorar. También analizaremos los contratos de la administración pública de acuerdo a esas circunstancias para que la gente se dé cuenta de que en el conjunto de las administraciones hubo una buena fe. Claro que también hubo gente que hizo caja, como fue el caso de Madrid con Medina, Luceño o el primo del alcalde. Pero el sistema que se implantó, por lo general, funcionó.

¿Cree usted necesario que Francina Armengol comparezca en esta comisión por las mascarillas, como piden PP y Vox?

- Lo que está ocurriendo en torno a la presidenta del Congreso es un intento de deterioro a la institución. Y cuando tú empiezas a deteriorar las instituciones para conseguir tu fin, pasan estas cosas. Yo creo que hay límites y dentro de unos años, si el PP llega al Gobierno, igual se encuentra unas instituciones más deterioradas por culpa de lo que están haciendo ahora.

Armengol ha respondido y ha estado a la altura de la institución que está representando. Ha dado todas las explicaciones y ha desmontado todos los bulos. ¿Eran unas mascarillas fake? No, eran unas mascarillas que no estaban a la altura de la calidad que se había contratado. Pero se podían haber usado. Las de Medina y Luceño, por el contrario, no se podían usar. Además, hay documentación pública sobre esta contratación y el 23 de julio de 2023 se hizo la reclamación correspondiente.

Pero, insisto, intentar hacer ruido deteriorando todo es peligroso. Y el PP, en su estrategia de ruido constante, tocando todas las teclas del órgano de la crispación, tiene que tener cuidado porque no está dañando al PSOE o a Armengol, sino a las instituciones del Estado.

- Pero lo cierto es que la comparecencia de la presidenta del Congreso dejó algunas dudas en el aire. ¿Quién puso en contacto a Armengol con "Soluciones de Gestión"? ¿Por qué se avaló a la empresa sabiendo que eran mascarillas defectuosas? Esas cuestiones no quedaron claras...

- Yo creo que Francina ofreció todas las respuestas y fue clara. No sólo hizo una declaración pública, sino que se sometió a las preguntas de los periodistas. Ahora, lo único que hacen PP y Vox en el Congreso es no llamarla 'presidenta'. ¡Qué poco estilo!

- ¿Ha hablado usted con Ábalos cuando acudió este jueves al pleno por primera vez desde que es diputado del grupo mixto?

- He escuchado su voz durante la votación por llamamiento para la ley de amnistía, pero no lo he visto.

- ¿Cree, como ha dicho su amigo Koldo, que el PSOE fue "cruel" con él?

- Creo que Ábalos tenía que haber dimitido porque el PSOE tiene el listón tan elevado en lo que respecta a corrupción... Recuerde que en este país tuvimos sentencias que decían que el PP era un partido sistémicamente corrupto. Y el PSOE no puede permitirse que ni nos roce eso. Él (Ábalos) tenía muy claro cuál iba a ser la posición del PSOE ante estos hechos porque ha sido secretario de organización y sabe que lo importante siempre es el partido.

- Hablemos ahora del otro caso que está acaparando portadas estos días. Sánchez pidió este miércoles la dimisión de Ayuso por el presunto fraude fiscal cometido por su actual pareja. ¿Qué opina usted sobre este asunto?

- Yo soy madrileña y llevo más de veinte años viviendo la corrupción del PP en todos los niveles. Entraron en el poder comprando a dos diputados y a partir de ahí se empezó a hacer un negocio con la sanidad y la educación. Hemos tenido presidentes dimitidos y a otros miembros, como el exvicepresidente Alfredo Prada, se les pide años de prisión.

La Comunidad de Madrid está intrínsecamente podrida por un partido que funciona con unas tramas y corruptelas que duran ya más de veinte años. Aguirre tuvo que dimitir porque le salían ranas y a su hija política le salen familiares. Ahora entiendo que sean tan defensoras de toda la familia... (bromea).

Es muy casual que todo tu entorno se beneficie en las mismas circunstancias. Creo que Feijóo tuvo que pedirle a Ayuso la dimisión hace tiempo. Pero no se atreverá porque, si lo hace, seguirá el mismo camino que Casado. Pero, en todo caso, Ayuso tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad por la institución que representa y dejar de hacer daño a la Comunidad de Madrid.

¿Cree que Ayuso tiene la ambición de sustituir a Feijóo como presidente del PP?

- Lo ha querido siempre. Miguel Ángel Rodríguez y ella siempre han tenido este objetivo. Feijóo fue un líder que vino en unas circunstancias que no estaban previstas. Y no sirve, pero les sirve. Y mientras les sirva, ahí seguirá.

- ¿Cómo valora usted el trabajo de oposición que está haciendo Juan Lobato en Madrid? El PSOE en Madrid ahora mismo es tercera fuerza política...

- Bueno, se nos olvida que Ángel Gabilondo ganó las elecciones en 2019. Y el cambio hubiera sido sustancial en Madrid. Qué dos figuras tan dispares, ¿verdad? Gabilondo es una persona implacable e intachable. Y luego está Díaz Ayuso. Los madrileños no tuvimos suerte, la verdad.

En estos dos años que lleva Lobato como líder, el PSM ha ido ganando terreno y en los últimos comicios mejoró sus resultados. Nuestro reto ahora es ser la fuerza hegemónica de la izquierda y gobernar esta Comunidad. Cuando los madrileños tengan a los socialistas en las instituciones, van a ver que se puede vivir de otra manera. Y entonces habrá PSOE para largo en Madrid.

- ¿Aspira usted a regresar a la política madrileña?

- Las mejores cosas que me han pasado en la vida no estaban escritas, como ser Delegada del Gobierno o directora general de la Guardia Civil. En el Ayuntamiento yo tuve una máxima: que yo era una de las concejalas que tenía sobre su peso tener a un antecesor tan importante como Pablo Iglesias. A mucha gente le hubiera gustado vivir los seis años que yo viví en el ayuntamiento de Madrid. Y ahora me pasa lo mismo en el Congreso. Cuando entras te das cuenta del peso de la historia. Estoy encantada de estar donde mi partido me ha solicitado que estuviera.

- Como diputada, usted acaba de votar a favor de la amnistía. ¿Se ha explicado bien esta ley? ¿Hay tanta división dentro del PSOE como parece si escuchas a líderes como García-Page?

- García-Page es el único que ha planteado dudas. Y cuando uno discrepa lo tiene que expresar. Este partido tiene diferentes sensibilidades y yo lo entiendo. Pero la unidad está clara y la ley ha salido con una amplia mayoría en el Congreso.

Cuando se tramitaron los indultos, eso parecía que era una ruptura entre españoles. Y luego se ha visto como un proceso político que ha conseguido serenar a Cataluña. Cataluña ha resuelto los problemas políticos con la política y ni España tiene un problema con Cataluña ni al revés. Lo que impera y prima es la convivencia y la gestión por parte del gobierno de España de las diversidades y pluralidades que nuestro país tiene.

Si el PP sigue en esta senda por la que va, veo difícil que acceda al gobierno de este país porque no reconoce los diferentes territorios. Tú no puedes gobernar un país al que no reconoces y no respetas. Y el PSOE lo reconoce, lo respeta, lo quiere, lo entiende y lo vive. Nosotros somos así. Gestionamos así, gobernamos así y tomamos decisiones de acuerdo a lo que el país demanda. Con el tiempo, el PP reivindicará esta ley como ha hecho con el matrimonio homosexual. Ahora gritan 'vivan los novios' con absoluta tranquilidad.

¿Hay malestar entre el grupo socialista con Sumar por no haber presionado a los comunes para favorecer que salieran los presupuestos en Cataluña?

- Esa es una pregunta que deberían trasladar a Yolanda Díaz y Sumar. Una vez que Aragonès ha decidido convocar elecciones, nosotros estamos listos para ir a las urnas. El bagaje y la gestión de Illa es espectacular. Es un líder responsable y estoy convencida de que los catalanes le darán, una vez más, su confianza. La Generalitat se tiene que poner a gobernar la sanidad, la educación.. y pasar página de esta etapa. E Illa es la persona adecuada para continuar con la normalización en Cataluña.

- El Gobierno ha anunciado que renuncia a los Presupuestos de 2024. ¿Habrá Presupuestos en 2025? ¿Usted da por hecho que la legislatura va a durar cuatro años?

- El PP hace creer que esto es agónico y que el gobierno va a durar menos de los posible. Pero esos son los deseos del PP. Si no se hubieran convocado elecciones, habríamos tenido unos presupuestos para estos meses. Ahora vamos a aprovechar lo trabajado para 2025. ¿Todo va a ser agónico cada vez que vayamos a votar en el Congreso? El PP va a intentar que lo parezca. Pero tengo la misma confianza que el presidente del Gobierno.

Y sí, esta legislatura va a durar cuatro años. Nosotros estamos gobernando subiendo el SMI, las pensiones, el sueldo de los funcionarios... Y en algún momento el PP tendrá que dejar de patelear. Aunque les gustaría, no gobiernan. Fíjese, todavía no he visto a Feijóo presentar algo en el Congreso. Todo es confrontación con hipérboles e insultos, pero nunca han mostrado un contrapeso. ¿Qué modelo alternativo quieren ofrecer a este país? ¿Por qué no hablan de empleo o economía? Porque no pueden. Y tocan las teclas de ese órgano silencioso para que nadie oiga nada. Pero la gente sabe que la inflación se ha frenado, que la luz ha sido más barata, que el SMI ha subido... Pueden hacer tocar a la orquesta entera, pero en algún momento tendrán que debutar como oposición. ¿O van a estar cuatro años sólo haciendo ruido?

- Entonces, se lo pregunto otra vez. ¿Está convencida de que habrá Presupuestos en 2025?

- Yo tengo confianza absoluta en el presidente del Gobierno. En su tenacidad y capacidad. Si hay alguien en este país que tiene claro dónde estaba España cuando llegó al Gobierno y dónde está ahora, es Sánchez. Él cumple con sus misiones.